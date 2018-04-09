結束兩天對峙 巴西前總統魯拉向警方報到

2018-04-09

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕巴西前總統魯拉七日前往聖保羅聯邦警察局到案，由直升機送往國內機場，搭乘專機在夜間十時抵達古里提巴聯邦警察廳，開始十二年的刑期。法官莫羅（Sérgio Moro）指出，已為魯拉預備十五平方公尺的個人寬敞套房，以確保魯拉在獄中不會有心理或生理上的健康問題。

涉賄判12年 特別牢房侍候

魯拉申請人身保護令失敗後，以無農地運動組織（MST）為首的支持者情緒激動，在全國各地發動抗議。最高法院掌握反對通過該案的關鍵一票的法官住家，遭群眾潑漆抗議，大批人馬也包圍住魯拉與工黨人士所在的冶金工人工會大樓，宣示守護其不被逮捕。

聯邦法官莫羅在最高法院裁定後，要求魯拉於廿四小時內自行到案服刑，魯拉卻在支持者保護下，返回他最初的舞台—位於聖貝爾納多杜坎普（Sao Bernardo do Campo）的冶金工人工會大樓，企圖在支持者保護下，阻擋警方拘提。

冶金工人出身的魯拉，踏入政壇前曾參與社運，為勞工權益站在第一線，當年因社運被捕入獄前，就是藏匿在工會大樓，由支持者構築人牆阻擋警方逮捕，以時間爭取談判空間。魯拉連續兩天與工黨親信待在大樓內，足不出戶，卻不時向窗外支持者揮手示意，與當年拒捕模式如出一轍。在法院斡旋下，魯拉七日終於妥協，表示自己不會跑也不會躲，但重申清白，並強調此為政治迫害。

魯拉下午欲前往聯邦警局報到時，一度遭支持者阻擋，座車寸步難行，車門甚至被人群壓擠損傷，魯拉只好下車返回大樓。莫羅向工黨下達最後通牒，經工黨代表安撫群眾後，魯拉終於在晚間六時許由警方開道離開大樓。為確保魯拉服刑期間的身心健康，莫羅在聯邦警局四樓為他準備了十五平方公尺大的特別單人套房，內有單人床、書桌及專屬衛浴，甚至還有電視提供娛樂，相信魯拉的獄中生活不會太苦悶。