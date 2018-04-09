金正恩提棄核條件 保政權、獲補償

2018-04-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「讀賣新聞」八日引述外交消息人士報導，北韓領導人金正恩三月下旬訪問中國時，曾對中國國家主席習近平聲稱，北韓可以「完全放棄」核武器，前提是美國確實向平壤保證，絕不會推翻北韓現行政治體制，且北韓能因此獲得「全面的補償」。在此同時，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）七日引述幾位美國政府官員的話報導，已內定為新任國務卿的中央情報局（ＣＩＡ）局長龐皮歐和該局一個小組，正持續透過數個幕後情報管道，為美國總統川普與金正恩的「川金會」預做準備，美、朝情報官員至今已數度對話，或在第三國見面，以決定川金會的地點。

北韓可同意讓國際稽察棄核承諾

據報導，了解「習金會」交談內容的外交消息人士指稱，金正恩三月廿六日向習近平提到，若華府能答應前述條件，平壤就能徹底放棄核武。金正恩並提到，考慮讓美、朝之間的外交正常化，並尋求美國總統川普同意設立美國駐平壤大使館。他還說，若美方在這次川金會能展現誠意，北韓方面也準備以積極、開放的態度，讓國際間稽察及查證其放棄核武的承諾。

兩國情報官員之間的對話，也為了替川金會前的ＣＩＡ局長與北韓情報單位「北韓軍總參謀部偵察總局」局長之間的會談鋪路，只要敲定美、朝峰會的地點，兩位局長就可進一步討論峰會日期與議程。

布局「川金會」美、朝積極對話

龐皮歐乃最受川普信任的國家安全幕僚之一，川金會的籌備工作皆由他主持，一旦國會通過其人事任命案，他將開始監督美、朝峰會的外交準備作業。ＣＮＮ報導，川普上週告訴幕僚，他期待川金會，惟時程仍未定案。美國官員表示，北韓官員參與川金會的準備工作，讓美方認為，金正恩的確對這場峰會的態度是「玩真的」。

美國國務院部分，則持續藉由美朝兩國常駐聯合國的代表團與北韓方面溝通，由於聯合國總部位於紐約，故該管道亦被稱為「紐約管道（New York channel）」。由國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）及北韓政策特別代表藍柏特（Mark Lambert）領軍，透過該管道與北韓官員對話。