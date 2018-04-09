美環保署長醜聞多 國會要查、川普力挺

2018-04-09

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國環保署長普魯特（Scott Pruitt）接連被爆濫用公帑，但頂頭上司總統川普不以為忤，接連兩天發推文為他辯護，直指普魯特的差旅與維安支出合理，暗示曾遭死亡威脅的普魯特多僱幾名隨扈並無大礙。國會已就此展開調查。

川普七日推文表示，儘管普魯特的維安開銷比前任署長高，但他曾因在環保署採取大膽措施而遭到死亡威脅；至於普魯特以超低價在華府租屋，地產大亨出身的川普卻說，那不過是一般行情價，普魯特的差旅支出沒問題…「史考特（普魯特之名）的工作表現很好！」

川普出言挺普魯特，據信與華爾街日報六日的報導有關；該報導引述白宮官員的話說，白宮幕僚長凱利上週告訴川普，在使用公帑與管理作風上頻爆負面新聞的普魯特，應該下台；但川普看似並不想開除普魯特，因為川普樂見反環保的普魯特鬆綁環保規範，甚至將普魯特視為川普議題的強力代言人。川普六日就發過推文挺普魯特，形容普魯特「工作表現佳但卻遭（外界批評）圍攻」。

川普在六日的推文中還暗批美國有線電視新聞網（CNN）是專報假新聞的媒體，只因CNN當天引述消息人士的話說，川普考慮以曾任奧克拉荷馬州檢察長的普魯特，取代現任司法部長塞森斯；因此即便普魯特醜聞纏身，川普也會挺他到底，因為普魯特是塞森斯的替補人選。川普氣得在推文中說，「大家真的會相信這種東西嗎？太多媒體不老實與爛爆了。」

普魯特涉及的醜聞大多與公帑有關，像是在華府以一晚五十美元（約一千四百台幣）承租高檔房子；搭機出差總搭頭等艙以及購買昂貴辦公用品，包括一個隔音電話亭。最新醜聞則是被爆讓環保署斥資至少數百萬美元，聘僱多達二十名全天候隨扈，規模足足是前任環保署長的兩倍多。

匿名國會助理透露，國會眾議院監管和政府改革委員會已就普魯特的差旅住宿安排進行了解。反環保與主流氣候變遷科學的普魯特在過去擔任州檢察長時就曾多次控告環保署，不少民主黨人與部分共和黨人始終認為普魯特應該自請下台或遭開除。