白宮幕僚長凱利 傳將求去

2018-04-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕去年七月獲美國總統川普拔擢為白宮幕僚長的凱利（John Kelly），原被看好肩負起端正白宮亂象的重任，但華盛頓郵報訪問白宮人士後指出，凱利近來多次與川普產生齟齬，不論聲望或影響力均不及以往，上月底與川普爭論後，凱利還疑似向幕僚透露辭職意願，繼續操持白宮事務恐怕來日無多。

華郵近日邀訪總統顧問和親信之外的十六名川普內閣人士，針對甚囂塵上的凱利與川普不睦一事深入了解。華郵七日報導指出，川普上月廿八日突開除退伍軍人事務部長舒爾金後，負責監督及安排白宮運作的凱利情緒非常低落，一度說出「各位，我先走了（I’m out of here, guys）」。雖然部分人士認為，此話僅是凱利在發洩情緒，並在當日提前收工前知會眾人，但亦有人將之解讀為暗示請辭。

受訪人士指出，曾任白宮副幕僚長的國土安全部長尼爾森，以及國防部長馬提斯相繼安撫、鼓舞凱利後，才令其暫時打消請辭念頭，但凱利在白宮的聲望和影響力確實大不如前。首先，凱利減少出入橢圓形辦公室，也不再陪同川普電話談話，包括與外國領袖對談。近期多件重大人事異動，凱利也未能充分參與，且失去部分幕僚信任和支持，包括因為擅自開除川普二十七歲私人助理麥恩提，惹惱第一夫人梅蘭妮亞。

暫打消念頭 拔官時日恐不遠

凱利不僅在白宮內地位下滑，外界對其表現也有微詞，包括未妥善處理白宮幕僚秘書波特的家暴醜聞，以及川普開除白宮國家安全顧問麥馬斯特等事件。前總統柯林頓任內的白宮幕僚長潘尼塔（Leon Panetta）直言，白宮幕僚長一旦失去權力，就像「有名無實的實習生」，只能聽候差遣行事。華郵則分析，沒人清楚凱利在白宮的日子還有多長，但不論自行辭職或被拔官，凱利篤定會在大為受挫的情形下離開。

凱利上任後嚴格管控與川普談話的對象，減少有權直接出入橢圓形辦公室的人數，防止有人逾越權限、試圖干預川普決策；他也縮小會議規模，提高開會效率並防範機密外洩。在凱利監督下，白宮始設立「政策時間」，一至兩天即針對特定議題開會，由各顧問向川普陳述意見、展開辯論。兩個月一次的內閣會議，以及每天早上的高級幕僚會議，也是其功績。