白宮幕僚長凱利 傳將求去

2018-04-09

〔編譯孫宇青/綜合報導〕去年七月獲美國總統川普拔擢為白宮幕僚長的凱利(John Kelly),原被看好肩負起端正白宮亂象的重任,但華盛頓郵報訪問白宮人士後指出,凱利近來多次與川普產生齟齬,不論聲望或影響力均不及以往,上月底與川普爭論後,凱利還疑似向幕僚透露辭職意願,繼續操持白宮事務恐怕來日無多。

華郵近日邀訪總統顧問和親信之外的十六名川普內閣人士,針對甚囂塵上的凱利與川普不睦一事深入了解。華郵七日報導指出,川普上月廿八日突開除退伍軍人事務部長舒爾金後,負責監督及安排白宮運作的凱利情緒非常低落,一度說出「各位,我先走了(I’m out of here, guys)」。雖然部分人士認為,此話僅是凱利在發洩情緒,並在當日提前收工前知會眾人,但亦有人將之解讀為暗示請辭。

受訪人士指出,曾任白宮副幕僚長的國土安全部長尼爾森,以及國防部長馬提斯相繼安撫、鼓舞凱利後,才令其暫時打消請辭念頭,但凱利在白宮的聲望和影響力確實大不如前。首先,凱利減少出入橢圓形辦公室,也不再陪同川普電話談話,包括與外國領袖對談。近期多件重大人事異動,凱利也未能充分參與,且失去部分幕僚信任和支持,包括因為擅自開除川普二十七歲私人助理麥恩提,惹惱第一夫人梅蘭妮亞。

暫打消念頭 拔官時日恐不遠

凱利不僅在白宮內地位下滑,外界對其表現也有微詞,包括未妥善處理白宮幕僚秘書波特的家暴醜聞,以及川普開除白宮國家安全顧問麥馬斯特等事件。前總統柯林頓任內的白宮幕僚長潘尼塔(Leon Panetta)直言,白宮幕僚長一旦失去權力,就像「有名無實的實習生」,只能聽候差遣行事。華郵則分析,沒人清楚凱利在白宮的日子還有多長,但不論自行辭職或被拔官,凱利篤定會在大為受挫的情形下離開。

凱利上任後嚴格管控與川普談話的對象,減少有權直接出入橢圓形辦公室的人數,防止有人逾越權限、試圖干預川普決策;他也縮小會議規模,提高開會效率並防範機密外洩。在凱利監督下,白宮始設立「政策時間」,一至兩天即針對特定議題開會,由各顧問向川普陳述意見、展開辯論。兩個月一次的內閣會議,以及每天早上的高級幕僚會議,也是其功績。