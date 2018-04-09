化武攻擊 敘國平民40死

2018-04-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕敘利亞反抗軍控制的東古塔區最大城鎮杜馬（Douma），七日驚傳疑似遭阿塞德政府軍發動化學武器攻擊，造成至少四十人喪生、超過五百人送醫，許多受害者出現痙攣等中毒症狀。對此，美國總統川普八日透過「推特」譴責這起「無腦的化武攻擊」，並痛批俄羅斯總統普廷和伊朗支持「畜生阿塞德」，必須為此負起責任，大馬士革當局將為此「付出重大代價」。聯合國秘書長古提瑞斯也發表聲明，對此表示「嚴重關切」。

許多婦女兒童遇害 聯國關切

敘國民防救援組織「白盔」推文發布未經證實的照片與影像，顯示受害者口吐白沫、嘴唇發紫及兩眼翻白，其中包括婦女和兒童，包著尿布的嬰兒透過氧氣罩呼吸。「白盔」指出，多數受害者是整家人遭到殺害，蜷縮在公寓及地下室內，顯然無法逃離，超過四十人因暴露於未知化學藥劑窒息而死亡。

另外，「白盔」也與「敘利亞美國醫學會」發表聯合聲明表示，超過五百人因呼吸困難送醫，許多受害者聞到氯氣的味道，起初懷疑是氯氣攻擊，但受害者也出現抽搐、縮瞳等神經毒劑症狀。媒體報導的確切死亡人數從四十至一百五十餘人不等。

「敘利亞人權瞭望台」組織指稱，敘國政府軍自六日起對東古塔地區發動新一波空襲，迄今造成至少八十名平民喪生。

官員駁斥指控 俄稱捏造事實

迄今，發動攻擊的始作俑者不明，諸多報導仍無法獨立證實。敘國反抗軍指控，阿塞德政權對東古塔平民投擲含有毒化學物質的桶裝炸彈。然而，敘利亞國營通訊社SANA引述匿名官員駁斥，政府軍無需使用化武；此為反政府武裝組織「伊斯蘭軍」所捏造，試圖阻礙政府軍前進。

此前，阿塞德政權曾多次被控在七年多內戰期間發動化武攻擊。去年四月，反抗軍掌控的汗舍孔鎮疑遭沙林毒氣攻擊，導致逾八十人死亡，美軍為此發射數十枚戰斧巡弋飛彈，轟炸敘國空軍基地，因而加劇美俄之間的緊張關係。

針對這次攻擊，美國國務院發言人諾爾特強調，阿塞德政權對人民使用化武的過往無需爭辯，無數敘國人民慘遭化武鎖定，這些報導令人驚駭；一旦獲得證實，將要求國際社會立即回應，阿塞德及其支持者必須負責，避免進一步攻擊發生。

國務院表示，支持阿塞德的俄國，最終將為這些野蠻攻擊負責。俄國外交部則駁斥，化武攻擊報導乃蓄意捏造。