太空奢華旅店 團費2.7億

2018-04-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕正在想下一趟新鮮刺激的旅行去哪裡？美國太空科技新創公司「獵戶座翼展」（Orion Span）五日提出十二天行程供君參考：現在預付八萬美元（約台幣二三五萬元）押金，並於三年內湊足九五○萬美元（約台幣二．七八億元）團費，就有機會體驗零重力飄浮與一天十六次日出日落等不可思議的奇景，成為該公司二○二一年底開張的全球首間太空奢華旅店「極光站」（Aurora Station）第一波嘉賓。

「獵戶座翼展」五日透過三至五日於美國加州聖荷西市舉辦的第四屆「太空二．○高峰會」，秀出發射太空站當旅館的藍圖。雖上述「天價」鐵定嚇跑一般人，但執行長暨創辦人邦格（Frank Bunger）表示，這已是「把旅客迅速帶進太空前所未見的低價」。

「極光站」構想為全模組太空站，長十三．三公尺、寬四．三公尺，比國際太空站（ＩＳＳ）小了許多。它組裝完備即可啟用，預計二○二一年底首航、二二年初開始載客；一趟可帶六人，扣除兩位機組人員，共可接待四名旅客。但乘客正式出發前，得先花三個月時間接受太空人訓練，這個受訓期已比過去太空人的兩年訓練精簡許多。

正式升空後，「極光站」將帶您在距離地表三二二公里的近地軌道遠眺藍色地球，公轉週期九十分鐘，因此每天可見十六次日出日落。此外，「極光站」也安排各式研究型實驗，例如在太空繞行狀態下栽培食物，供您回程帶走當伴手禮。透過站內架設的高速無線網路，您也可與地球親友聊天分享一切影像實況。但邦格強調，「極光站」有「多種用途，不單只是當旅店」，因它的設計可讓空間隨市場需求擴充，尤其適合太空機構包團進行零重力或太空製造研究。而「獵戶座翼展」野心也不僅於此，目前放眼太空公寓，並已訂為下一站目標。

進軍太空休閒事業已成最新商業趨勢，如俄國去年底就宣布ＩＳＳ會在二○二二年歡迎太空旅客。亞馬遜公司創辦人貝佐斯與維珍集團創辦人布蘭森等富豪，也早已付諸行動放眼太空。