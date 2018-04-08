收賄判刑 巴西前總統魯拉拒捕

2018-04-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕巴西前總統魯拉拒絕接受法官命令投案入監服刑，在支持者保護下躲藏在聖貝爾納多杜坎普（Sao Bernardo do Campo）的「冶金工人工會」大樓兩天之後，七日終於離開大樓，參加紀念亡妻的臨時街頭追思彌撒，預料他將在彌撒後，接受警方逮捕。

魯拉因受賄在一月獲判十二年又一個月徒刑，上訴期間的人身保護令五日遭最高法院否決後，聯邦法官莫羅五日下令逮捕魯拉，並要求他在二十四小時內（即當地時間六日下午五時止）自行向古里提巴（Curitiba）警方報到、入監服刑。不過，魯拉五日拒絕主動投案，反和工黨同仁待在冶金工人工會大樓；魯拉在拒捕期間，還不時從窗口，向聚集在工會前的數千名支持者揮手致意。

為避免進一步引爆支持群眾和員警間不必要的衝突，警方並未進入工會大樓內執行逮捕。巴西聯邦警察總長強調：「我們無意不惜代價地強制逮捕魯拉。」消息人士向路透表示，警方持續和魯拉進行投案交涉，雙方有望於七日達成協議。

警方預計以專機直接把魯拉載往指定服刑地點。莫羅此前特別在古里提巴聯邦警察廳改造律師過夜專用的小房間，替魯拉準備暱稱「總部」的專用豪華監獄，內部空間約五公尺長、三公尺寬，附有兩扇窗、獨立衛浴設備、一張單人床，供應熱水但沒有空調設備，魯拉每天將可放封兩小時，每週並可安排一次親屬探望時間。

七十二歲的魯拉，二○○三年至一○年曾擔任兩屆巴西總統，支持率一度高達八十三％，獲美國前總統歐巴馬評為「地表上最受歡迎的政治人物」。魯拉原預計今年十月回鍋角逐總統大位；他的支持者認為，魯拉被定罪是因當局意圖阻止他參選總統，但也有許多民眾認為，魯拉本就該為受賄罪行受罰。