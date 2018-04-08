匈牙利國會大選／槓上索羅斯 奧班右轉不回頭

2018-04-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕被視為歐洲最具爭議政治人物的匈牙利總理奧班，是在共產主義垮台的一九八八年前後初出茅廬，當時他致函匈牙利出生的美國金融大亨索羅斯（George Soros），盼獲取研究草根民主的經費，並矢言國家「很快就會從獨裁轉型民主」。然而，即將第四度入朝主政的奧班，如今卻成「極右民粹主義的英雄」，在反移民上態度強硬，又對媒體、司法加強管控，遭競選對手斥為「被權力改變」。

紐約時報指出，在政治理念「向右轉」的中東歐政治人物中，五十四歲的奧班是其中最激烈的一位。早年拿索羅斯提供的經費赴牛津大學攻讀民主、以異議者身分在共產「鐵幕」下奮鬥，並以中右派立場推動匈牙利加入歐盟和北約（ＮＡＴＯ）的奧班，今是美國總統川普前白宮首席策士巴農口中的「民粹英雄」，甚至自稱是「反革命運動」的領袖。此次競選，還與當年恩人、宣揚自由及開放邊界價值的索羅斯針鋒相對。

奧班的競選主軸圍繞反對移民，並將自己描繪成「白人、基督教文化」匈牙利的守衛者，遭到索羅斯及歐洲各地反對者形容為「歐洲最危險的領袖」。在二○一○年第二度當上總理的八年來，奧班的治理手段愈來愈專制，一步步改變國家的民主結構，包括重塑司法系統、加強控制國營媒體及透過商業夥伴掌控私人媒體，並在許多獨立機構安插親信等。與奧班及所屬政黨「青年民主聯盟」關係密切的企業家，更在銀行、能源、營建、旅遊業界的主要企業持股，以發揮影響力。

英國衛報指出，奧班「一直準備好鬥爭」，他曾在一五年一場公開場合上，以軍事口吻談述政治，聲稱「若我拿著一把刺刀站在戰場上，有三個人預備攻擊我，我不該跟他們爭辯，或試圖進行道德教誨；唯一要做的事，是將他們全部殺光」。一名前青民盟黨員表示，旁人根本無法與奧班協商，因為奧班「絕對不會給對方反擊的機會」。奧班九八年成為全歐最年輕的總理，但四年後卻吞敗下台；一○年捲土重來後，更帶領政黨連兩屆拿下國會三分之二席次，進而開始逐步修憲。