匈牙利國會大選 奧班篤定連任

2018-04-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中歐國家匈牙利八日舉行四年一度的國會大選，執政的右派「青年民主聯盟」（Fidesz）民調領先二十％以上，掌權八年的總理奧班（Viktor Orban，見圖，歐新社）有望再度連任，也將是生涯第四度出任總理。矢言捍衛基督教文化的奧班，強調將保護國家不被移民拖累，料成為對抗歐盟移民政策的標竿人物。然而，奧班也被抨擊愈來愈專制，對手陣營將有機會斬獲一定席次，防止奧班輕易推動修憲。

倡非自由民主 威脅歐盟

法新社指出，一旦青民盟拿下國會「絕對多數」，奧班二○一四年不斷提出的主張︱匈牙利以俄羅斯、土耳其為範本，轉型為「非自由派主義國度」（illiberal state）︱就往實現邁進一步。許多西方國家媒體宣稱，奧班提倡的這種「非自由民主制」（illiberal democracy），將是比英國脫歐對歐洲更大的威脅，直接挑戰民主理念與價值；不過，分析家指出，這將難以達標。

自詡為國家主權及基督教文化「捍衛者」的奧班，在歐洲難民危機爆發以來，始終反對德國等歐盟大國的非洲及穆斯林移民政策。他六日在過去匈牙利國王加冕的賽克斯菲瓦市舉行最後造勢大會，再度向支持者傳達移民潮可能帶來的威脅，「移民就像生鏽一樣，雖然過程緩慢，但確實消耗著我們國家」。

反移民 波蘭執政黨相挺

與此同時，波蘭右派執政黨「法律正義黨」（PiS）黨魁、曾任波蘭總理的卡辛斯基（Jaroslaw Kaczynki），六日也在匈牙利與奧班同台出席活動，親自為奧班背書。青民盟和PiS同樣反對歐盟的移民政策，也都因加強掌握媒體、司法系統等手段，與歐盟槓上。奧班則回應道，兩國人民有「共同的路、共同的仗、共同的目標」，以自己想要的方式，建造及捍衛國家價值和基督教文化。

匈牙利智庫「共和研究院」五日民調顯示，相較佛納（Gabor Vona）所領導、逐漸靠向中間派的極右「更好的匈牙利運動」（Jobbik），以及可拉瓊尼（Gergely Karacsony）領導的左派「匈牙利對話」，奧班的青民盟領先幅度高達二十％至三十％，有機會在一九九席國會議員席次中，拿下過半數的一一三席。青民盟還訂下取得逾三分之二議席、排除修憲障礙的目標。

在奧班推動下，匈牙利國會議員有一○六名由直接選舉產生，另九十三名依政黨得票率分配，獨大的青民盟佔盡優勢。但分析指出，倘若整體投票率超過七成，反對陣營可能會採「策略投票」，重演霍德梅澤瓦市二月補選結果，成功拉青民盟候選人下馬，成為選舉最大變數。