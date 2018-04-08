衝著中巴 印度空軍實戰演習

2018-04-08

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕印度經濟時報六日報導，印度空軍將沿著西境宿敵巴基斯坦以及北方新區域強敵中國邊界，舉行規模空前的「雙戰線」實戰演習。此外，印度當局計畫採購一一○架多用途戰鬥機，並已向國際公司招標，這是當前全球最大宗的戰機採購案。

將再採購110架戰機

報導指出，代號「Gagan Shakti 2018」的演習將從本月十日登場，至二十三日結束，其目的是針對中國與巴基斯坦引發的雙戰線威脅做好應戰準備。報導說，在空軍總司令下令四十八小時內，空軍將動員超過一千一百架戰鬥機、運輸機以及直升機，以演練實戰狀況，演習將日夜進行，每天進行三到四架次飛行，相當於一天飛行架次總數達三千三百至四千四百次。

報導指出，這是印度自製的輕型戰鬥機「光輝」（Tejas）首次參與軍演，將執行攻擊與防禦任務，此外，印度海軍的米格二十九戰機機群也將參與。

印度空軍六日也宣佈，將斥資至少一百五十億美元，採購一一○架戰鬥機，其中至少八十五％必須在印度製造，有意競標的廠商須在七月六日前投標。

印度從二○○七年起開始採購新戰機，以逐步淘汰俄製米格機。當時印度決定以一一○億美元向法國達梭採購一二六架疾風戰鬥機，不過雙方因價格與品質保證喬不攏，二○一五年縮減為三十六架。專家指出，有鑑於鄰國巴基斯坦與中國引發的危機有增無減，取得新戰機對印度至關重要，根據印度政府估計，空軍與海軍需要多達四百架戰機。