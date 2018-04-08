美祭新制裁 普廷女婿中箭

2018-04-08

俄國7富豪17高官上榜

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國當局六日直搗俄國總統普廷的核心圈，宣佈對七名最具影響力的俄國寡頭，包括據聞為普廷女婿的億萬富豪沙馬洛夫（Kirill Shamalov）及他們掌控的十二家公司與十七名俄國最高階官員實施制裁，這使西方與俄國間被稱為新冷戰的外交危機越演越烈。

俄國外交部矢言「強硬反應」

被列入制裁黑名單者包括國營能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）總裁米勒（Alexei Miller）、金屬大王德里帕斯卡（Oleg Deripaska），以及因手提箱裝滿數百萬歐元現金進入法國，而遭調查的黃金大亨克里莫夫（Suleiman）等，俄國國營的軍火出口商羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）也因出售武器給敘利亞總統阿塞德而遭制裁。

美國官員說，美國採取這些行動以回應俄國政府正在全球進行、且有增無減的「惡意活動」，「這包括佔領克里米亞、煽動東烏克蘭的暴力、支持敘國的阿塞德政權，以及不間斷的網路惡意活動，但最重要的是回應俄國持續攻擊、破壞西方的民主」。遭制裁者在美國的資產立即被凍結，美國企業嚴禁與之往來，而美國境外企業若協助相關個人或公司，也恐面臨制裁。

遭制裁者中，資產淨值達六十七億美元的德里帕斯卡最受矚目，由於其企業帝國廣及全球，並與許多跨國企業合作，包括德國汽車大廠福斯以及全球最大商品交易商瑞士嘉能可（Glencore）等，該制裁恐產生全球性的衝擊效應。

德里帕斯卡是能源巨擘EN+的大股東，並有全球最大金屬生產商俄鋁（Rusal） 與俄羅斯諾里爾斯克鎳業（Nornickel）部份股份；俄鋁對美的出口佔其外銷量十％，也是全球最大煉鋁公司澳洲「昆士蘭氧化鋁」（QAL）重要股東，而Nornickel在芬蘭、澳洲有資產，並持有南非唯一的鎳精礦生產商五十％的股份。

至於沙馬洛夫在二○一三年迎娶普廷的小女兒後，透過投資俄國最大天然氣加工與石化公司西布爾（Sibur）迅速累積財富，資產達十四億美元，成為俄國排名第七十二的富豪。不過，外傳兩人已經離婚。

俄國外交部矢言將對美國的制裁祭出「強硬反應」，白宮發言人桑德絲表示，該制裁並不表示美國總統川普收回對普廷的訪美邀請。