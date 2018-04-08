川普喊美墨邊界駐兵 兩州響應

2018-04-08

亞利桑那、德州將派出400名國民兵

〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕針對美國總統川普日前主張派遣國民兵（National Guard）戍守美國南方邊界，四個與墨西哥接壤的州中，亞利桑那州與德州六日已率先響應，宣布在下週之前派出四百名國民兵前往美墨邊境；也與墨西哥接壤的新墨西哥州雖然支持川普的主張，但尚未宣布派兵守南疆邊界，至於由民主黨人主政的加州則未表態。

與墨西哥接壤的亞利桑那州州長杜席表示，該州一百五十名國民兵將於下週部署於美墨邊界；德州則已派出國民兵戍守邊界，並計畫在未來七十二小時內部署兩百五十人。兩架直升機六日晚間從德州首府奧斯汀起飛往南。亞利桑那州與德州雖合計派出四百名國民兵前往美墨邊界，但人數顯然遠不及川普日前要求要在美墨邊界牆完工前派遣兩千到四千名國民兵前往美墨邊界，以協助打擊非法移民與毒品走私。

也與墨西哥接壤的新墨西哥州的共和黨籍州長馬汀尼茲女士的辦公室六日表示，該州迄今並未在美墨邊界部署國民兵；但馬汀尼茲的發言人告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），馬汀尼茲「全力支持」新墨西哥州國民兵參與州級、聯邦級與海外任務。至於四個接壤州中唯一由民主黨執政的加州，州長布朗則未表明是否會部署國民兵。根據法律規定，國民兵聽命於各州州長，因此布朗是有可能不甩川普派兵戍守邊界的要求。

國防部允支付四千人費用到九月底

美國其他各州州長反應不一，部分州長以未獲川普徵詢不願表態，如共和黨執政的佛羅里達州與民主黨執政的科羅拉多州。內華達州共和黨籍州長山多瓦認為，動用該州國民兵並不妥當；奧勒岡州民主黨籍女州長布朗以不樂見武裝邊界為由，直言若川普提出要求、會遭她拒絕；共和黨籍阿肯色州州長赫奇森支持川普此議，共和黨籍的阿拉巴馬州女州長艾薇與俄亥俄州州長凱希克則說，若川普要求會同意派兵。

美國防部長馬提斯六日晚間同意動用國防部預算，支付四千名國民兵的費用到今年九月底。國防部的一份備忘錄指出，若未獲馬提斯同意，不會讓國民兵進行執法，或與移民及其他遭拘留者互動；只有在可能需要自我防衛時，國民兵才會進入準備作戰狀態。