推翻舊理論 美研究:79歲仍會長腦細胞

2018-04-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國哥倫比亞大學科學家五日於「細胞─幹細胞」期刊發表研究指出，人類直至七十九歲仍會產生新的腦細胞，其生長數量與青少年一樣多，健康男女終其一生都會繼續生長新的神經元，許多老年人維持認知與情緒能力的時間長度可能超乎先前推測。該項發現駁斥數十年來的學界理論，過去研究相信人類成年後神經元會停止製造。

哥大團隊針對二十八名猝死者的腦部解剖樣本進行分析，其年齡介於十四至七十九歲間，該研究聚焦大腦中心掌控記憶與學習的海馬迴，特別是尋找新生腦細胞的基礎，包括最終會變成神經元的先驅細胞或幹細胞。哥大神經生物學副教授格德里尼（Maura Boldrini ）表示，研究發現，老年人的海馬迴仍會繼續產生神經元，速率與年輕人相似。不過，格德里尼也強調，由於血管老化，老年人的新生神經元可能較無法產生新連結。

哥大的發現引發學界辯論。今年三月，加州大學舊金山分校團隊才在「自然」期刊發表研究，指人類十三歲後就會停止產生新的神經元。針對哥大研究，加大研究主筆拜伊拉（Arturo Alvarez-Buylla）駁斥，哥大呈現的成人海馬迴細胞在形狀及外觀上，與其他物種的年輕神經元大不相同，與加大在孩童觀察到的亦不相同，不是「促進神經新生（neurogenesis）」的確鑿證據。對此，格德里尼則反駁說，哥大團隊使用立即冰凍的大腦樣本，但加大團隊使用的化學保存樣本，其過程可能掩蓋新生神經元的偵測。