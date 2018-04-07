馬來西亞國會解散 料五月大選

2018-04-07

總理納吉布貪瀆醜聞纏身

〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕馬來西亞總理納吉布（Najib Razak）六日宣布，國會將於七日解散，隨即舉行大選。這場預計五月登場的選舉被視為對貪瀆醜聞纏身的納吉布的嚴峻考驗。儘管執政聯盟「國民陣線」（Barisan Nasional，國陣）支持率大不如前，又有前強人總理馬哈地復出政壇，但預料國陣可望在大選中勝出，只是席次恐怕將大幅縮減。

國會大選必須在國會解散後六十天內舉行，估計投票日可能落在五月初。納吉布在電視演說中不忘向一四九○萬名選民拉票，宣稱國陣已兌現承諾，未來也將持續落實國家改造。

這場國會大選改選的是國會下議院全院二二二席（上議院非民選），預料以馬來人的「巫統」（ＵＭＮＯ）、華人的「馬華公會」以及印度裔的「印度國大黨」三大黨為主的國陣，可望獲勝與保住政權，但席次恐大幅縮減，進而危及納吉布的巫統領導人的地位。「國陣」自一九五七年馬國脫離英國獨立後便執政至今，但二○○八年大選時首度未拿下下議院三分之二絕對多數席次，二○一三年大選雖拿下過半席次（一三三席），但普選票卻輸給反對陣營。

至於六十四歲的納吉布則醜聞纏身，二○一五年被踢爆涉及「一個馬來西亞發展公司」（１ＭＤＢ）洗錢案，包括將六億八千一百萬美元存入個人帳戶，但納吉布堅稱並無任何不法與拒絕下台，日前還通過可鎮壓異己的查禁假新聞法，以及企圖讓有自肥嫌疑的重劃選區議案在國會中闖關。事實上，外界原本預期馬國在去年舉行大選，但遭納吉布延後，理由顯然是要爭取時間推出針對「國陣」鐵票─低收入戶與農村選民的預算改革。

馬哈地聯手安華陣營

這場大選的另一大變數，是高齡九十二歲、掌權長達二十二年的前總理馬哈地，與目前深陷囹圄的反對陣營人氣領袖安華的勢力聯手對抗納吉布。馬哈地六日召開記者會，直言這場國會大選將是一場「齷齪選舉」。馬哈地領導的「馬來西亞原住民團結黨」（Parti Pribumi Bersatu）五日遭當局下令暫時解散，要求該黨須在一個月內補交文件，否則將永久遭撤銷。