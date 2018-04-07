16項罪成立 朴槿惠一審重判24年

2018-04-07

併科罰金一八○億韓元

〔編譯茅毅／綜合報導〕首爾中央地方法院六日下午對去年三月份被彈劾解職的南韓前總統朴槿惠涉嫌貪腐案，做出一審宣判，重判她有期徒刑廿四年，罪名從收賄到脅迫、濫權和洩漏國家機密，併科罰金一八○億韓元（約五．三六億台幣），全案仍可上訴。院方當天宣判時，電視與網路上同步直播，首開非終審案件就對外直播的先例，對犯行矢口否認的朴，先前一直拒絕出庭受審，這次同樣以身體不適為由缺席，未到場聆聽判決。

已在首爾看守所關押三七○天的朴槿惠，被檢方求刑卅年、併科罰金一一八五億韓元（約卅五億台幣）、被控十八項罪名，一審法官認定其中十六項有罪，合議庭三位法官之一的金世潤（譯音）指出，被告濫用民眾依憲法賦予的總統職權，嚴重擾亂國家綱紀、憲政秩序，且迄今抵制庭審、「毫無悔意」，反將責任推給其秘書及崔順實，缺乏身為前總統應有的責任感。

擾亂國家綱紀 毫無悔意

首爾中央地院指出，朴槿惠利用其權勢，與其閨密崔順實等人共謀，脅迫財閥三星、樂天和ＳＫ集團給予或承諾給予共約二三一．九億韓元（約六．九億台幣）的賄款，並施壓五十幾家大企業向崔操控的Mir基金會、Ｋ體育基金會「捐款」，要求現代汽車、浦項集團、韓國電信（ＫＴ）等大企業對崔掌控公司給予特別照顧。

法院還認定，朴曾指示擬定黑名單，打壓批評其政府的藝文界人士。二月時，崔順實已於一審被重判廿年，併科一八○億韓元；樂天會長辛東彬被判刑兩年六個月；三星少東李在鎔則於二審逆轉被判緩刑，三人皆提起上訴。

拒出庭 拒見公設辯護人

南韓總統府青瓦台發言人金宜謙六日表示，本案一審判決結果，無論從個人或國家來看，均「令人心痛」，我們將牢記今天，勿讓歷史悲劇重演。朴槿惠的公設辯護人姜哲求強調，這只是一審判決，相信在二或三審時會有不同結果，「相信遲早會水落石出」。為了抗議院方同意檢方聲請，裁定將朴延長羈押，其律師團七位律師去年十月份向她集體請辭，之後院方即為她選派五位公設辯護人，但她至今仍不願與他們會面。對於是否上訴？姜哲求稱會在設法確定她本人的意願後決定。

朴恐難獲得文在寅特赦

南韓分析家指出，過去雖曾有前總統全斗煥和盧泰愚入獄，服刑約兩年後獲得特赦的先例，但朴槿惠始終不認罪，加上文在寅總統是因反朴民氣而當選，要他特赦朴槿惠恐怕十分困難。