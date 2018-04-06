杜特蒂斥「髒臭如化糞池」下令長灘島封島半年

2018-04-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不滿菲律賓旅遊勝地長灘島開發到淪為「化糞池」，菲國總統杜特蒂四日正式下令，本月廿六日起全面封島進行六個月的大整頓，預料觀光收入鉅損恐讓菲國今年國內生產總值（ＧＤＰ）少掉○．一％。

新政四日一出，相關旅遊業者即刻著手處理封島期間的訂單退款事宜。宿霧太平洋航空、菲航、菲亞航，也確定本月廿六日至十月廿五日飛往當地卡蒂克蘭機場與卡利博機場的航班減次。

杜特蒂二月譴責長灘島業者把污水直接排入大海，讓海洋髒臭如「化糞池」的惡行。除了下水道不堪負荷，當地廢棄物也處理不善，每天生產上百公噸垃圾。此外，過度開發的情況已危及當地林地、溼地。

菲國觀光部強調，吞下一時的苦果勢在必行，但「將喚回長灘島昔日光榮」。內政部未來半年將把完備污水、廢棄物處理設施以及拆屋、修路視為要務。至於原靠觀光業為生的百姓，預計有三萬人受影響，菲國政府將祭出「災害基金」廿億披索（約台幣十二．三八億元）因應。

中國觀光客最愛

因如麵粉般綿延四公里的「白沙灘」與美麗夕陽相互輝映，以及擁有豐富水上活動和精彩夜生活，面積僅十平方公里的長灘島成為近年熱門旅遊勝地，去年湧入超過兩百萬遊客，以中國人為最大宗，進帳十億美元，足足占全菲兩成觀光收入。