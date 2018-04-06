Google員工連署 要求退出美軍AI計畫

2018-04-06

憂人工智慧變殺人武器

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國科技巨擘谷歌（Google）員工近日連署信件，抗議公司參與五角大廈的戰爭科技計畫，將人工智慧（ＡＩ）影像解析技術用於改善無人機攻擊。與此同時，ＡＩ界三十國的逾五十名頂尖專家因憂心南韓科學技術院（ＫＡＩＳＴ）計畫研發「殺手機器人」，四日也發起連署，呼籲抵制ＫＡＩＳＴ，不要再與其合作。

50專家表態 抵制南韓「殺手機器人」計畫

逾三千一百名員工在連署信上指出，谷歌的座右銘是「不為惡」，參與「Maven計畫（Project Maven）」將造成谷歌形象不可彌補之傷害，呼籲執行長皮查伊退出該計畫，並承諾永遠不會打造任何戰爭科技，也不涉及戰爭生意。

上個月遭谷歌內部有心人曝光的Maven計畫，是五角大廈於二○一七年四月成立，又稱為演算法作戰交叉功能工作小組（ＡＷＣＦＴ），旨在強化軍事武器的學習能力，尤其是改善無人機影像分析，可能更易識別人類等攻擊目標，但也可能避免傷及無辜。

谷歌：該計畫不具攻擊性

對此，谷歌僅發表聲明強調，Maven計畫用途不具攻擊性，未直接回應致皮查伊的連署信；五角大廈則回應，谷歌在該計畫僅是分包商。紐約時報報導，谷歌部分高階主管與五角大廈關係密切，前執行董事長及現役母公司Alphabet執行董事成員施密特，是國防創新諮詢小組成員，副總裁梅丁亦是其中一員。

另一方面，來自三十個國家的逾五十名ＡＩ專家也發表連署信，宣佈抵制參與ＫＡＩＳＴ的學術活動，直到該學府保證不會研發ＡＩ武器。ＫＡＩＳＴ於今年二月與南韓軍火製造商韓華系統公司（Hanwha Systems）合作成立自主武器研究中心。韓華系統公司因為製造聯合國公約禁用的「集束炸彈」被列入黑名單。

對此，ＫＡＩＳＴ校長申星哲（Sung-Chul Shin，譯音）回應說，該校對ＡＩ涉及的道德問題深感關切，絕對無意參與研發致命自主武器系統及殺手機器人。連署信發起人、澳洲新南威爾斯大學教授沃爾什指ＫＡＩＳＴ已作出重要讓步，也認為該校的回應將使聯合國下週在日內瓦舉行，討論人工智慧自主武器議題的會議更具話題性。