守護美墨邊界 川普揚言動用軍隊

2018-04-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中美洲大批移民隊伍朝美國邊界邁進之際，美國總統川普三日誓言，在他承諾的邊境圍牆築好之前，他將動用軍隊守護美墨邊界，已和國防部長馬提斯討論此案，還稱此舉為「一大步」。對此，五角大廈未立即回應，墨西哥外交部長維德加瑞則透過官方管道，要求美方就川普所言做出澄清。

川普表示，他已和馬提斯討論出動軍隊防衛邊界，並抨擊美國法律脆弱、差勁，中美洲移民隊伍蜂擁而來，美國卻無法律可加以阻止，不僅國會未能制定嚴格移民法律，民主黨又對他的競選承諾大扯後腿。此前，由於國會撥款不足，川普政府曾提議由軍方出資興建美墨邊境圍牆。

川普並未說明將部署何種部隊。稍後，白宮發表聲明，川普有意動員國民兵（National Guard）。馬提斯、國土安全部部長尼爾森、司法部長塞森斯、參謀首長聯席會議主席鄧福德、白宮幕僚長凱利等人，已於上週向川普簡報，三日做後續討論。川普及與會官員同意須向國會施壓，緊急通過立法停止非法交易、販毒恐怖份子及走私集團利用法律漏洞。

然而，國民兵為非現役軍事部隊，其動員可能遭美國法律禁止，除非經國會特別授權。過去十二年來，美國總統曾兩度派遣國民兵前往邊界，執行強化安全及協助監控等任務。匿名官員透露，白宮法律顧問辦公室數週來持續琢磨該案。

川普已連續三天攻擊墨國政府，無法阻擋來自薩爾瓦多、瓜地馬拉及宏都拉斯的移民朝美國邊界挺進。川普指控墨國教唆非法移民，並從中謀利；若墨國無法攔阻移民潮，將廢除北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），還威脅將停止對宏都拉斯等國的援助。