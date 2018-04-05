守護美墨邊界 川普揚言動用軍隊

2018-04-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中美洲大批移民隊伍朝美國邊界邁進之際，美國總統川普三日誓言，在他承諾的邊境圍牆築好之前，他將動用軍隊守護美墨邊界，已和國防部長馬提斯討論此案，還稱此舉為「一大步」。對此，五角大廈未立即回應，墨西哥外交部長維德加瑞則透過官方管道，要求美方就川普所言做出澄清。

川普表示，他已和馬提斯討論出動軍隊防衛邊界，並抨擊美國法律脆弱、差勁，中美洲移民隊伍蜂擁而來，美國卻無法律可加以阻止，不僅國會未能制定嚴格移民法律，民主黨又對他的競選承諾大扯後腿。此前，由於國會撥款不足，川普政府曾提議由軍方出資興建美墨邊境圍牆。

川普並未說明將部署何種部隊。稍後，白宮發表聲明，川普有意動員國民兵（National Guard）。馬提斯、國土安全部部長尼爾森、司法部長塞森斯、參謀首長聯席會議主席鄧福德、白宮幕僚長凱利等人，已於上週向川普簡報，三日做後續討論。川普及與會官員同意須向國會施壓，緊急通過立法停止非法交易、販毒恐怖份子及走私集團利用法律漏洞。

然而，國民兵為非現役軍事部隊，其動員可能遭美國法律禁止，除非經國會特別授權。過去十二年來，美國總統曾兩度派遣國民兵前往邊界，執行強化安全及協助監控等任務。匿名官員透露，白宮法律顧問辦公室數週來持續琢磨該案。

川普已連續三天攻擊墨國政府，無法阻擋來自薩爾瓦多、瓜地馬拉及宏都拉斯的移民朝美國邊界挺進。川普指控墨國教唆非法移民，並從中謀利；若墨國無法攔阻移民潮，將廢除北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），還威脅將停止對宏都拉斯等國的援助。

  • 二○一六年六月，美國邊境巡邏人員行經分隔墨西哥蒂華納市與加州聖地牙哥市的圍牆。（美聯社檔案照）

    二○一六年六月，美國邊境巡邏人員行經分隔墨西哥蒂華納市與加州聖地牙哥市的圍牆。（美聯社檔案照）

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