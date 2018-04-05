通俄門特檢：川普非嫌疑人

2018-04-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報三日引述知情消息人士報導，調查俄羅斯干預二○一六年美國總統大選的特別檢察官穆勒，已於上月通知總統川普的律師，他正持續調查川普，但現階段尚未將川普視為犯罪嫌疑人（criminal target）。川普及其盟友將穆勒此言視為無罪宣告，但也有人認為，這或許是穆勒誘使川普接受訪談的手段，穆勒未必沒有掌握不利川普的證據。

消息人士指出，穆勒在三月初一場就「通俄門」調查約談川普的私下協商告訴川普律師，川普是調查對象之一，但目前未被視為嫌疑人。被檢方視為調查對象，意指此人曾涉及遭到調查的行為，但檢方並無足夠證據對其控罪。穆勒還說，他正在準備一份有關川普上台後的行為與潛在妨礙司法的報告，並重申檢方須對川普進行訪談，以了解川普是否有任何阻撓調查與結束對其相關調查的不良意圖。

穆勒這番「川普非犯罪嫌疑人」的說法，引發川普近身幕僚的論戰：川普本人及其部分幕僚將此視為川普陷於刑事危難風險低的保證，但其他顧問認為，調查對象很容易就會淪為被起訴的對象，擔心穆勒藉此讓川普鬆懈戒心，進而同意接受檢方訪談，最後墮入法律危難。川普律師與穆勒發言人均不願對此置評。

暫未列嫌疑人 不代表檢沒證據

華郵分析，身為司法部老將的穆勒，不太可能挑戰在位總統享有起訴與豁免權的憲法保障，意謂即便檢方握有充分證據，川普也能安然無恙。換言之，穆勒前述發言僅表達刑事控告川普並不可行，而非檢方未掌握川普犯罪證據；穆勒很有可能握有極具毀滅性的川普通俄與妨礙司法等證據，但就法律而言，川普並非犯罪嫌疑人，也是實話。

同日稍早，川普公開捍衛其親俄羅斯總統普廷的立場，堅稱美俄關係良好是利非弊，「（這話）幾乎所有人都同意，除了蠢人」，末了還補上一句—大概沒人比他對俄國更嚴苛了。數小時後，一週多前被川普開除的白宮前國家安全顧問麥馬斯特，便在保守派智庫「大西洋理事會」公開吐槽他的前老闆，強烈譴責俄國正加強在全球各地的侵略行為，以新舊侵略形式破壞開放社會與國際和平穩定的基礎。