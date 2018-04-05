掃射YouTube總部3傷 女槍手自戕

2018-04-05

案發時 內有千名員工

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕Google旗下影音分享網站YouTube位於美國加州的總部大樓，三日遭一名女性槍手襲擊，開槍擊傷三人後自戕身亡，另有民眾在逃躲時不慎受傷。當地警方證實，凶嫌為三十九歲的聖地牙哥居民艾格丹（Nasim Aghdam），並無證據顯示她認識受害者或有特定攻擊對象，本案無關恐怖主義，具體犯案動機仍待調查。YouTube總部位於加州聖布魯諾（San Bruno），距離舊金山約十六公里，槍案發生時，總部內有超過一千一百名員工。

聖布魯諾警方證實，報案電話於當地時間三日中午十二時四十六分許陸續湧入，通報槍手在YouTube大樓中庭射殺民眾。警方於十二時四十八分抵達現場時，民眾四處竄逃，場面混亂，大樓入口處附近倒臥一名中槍男子，另有兩名中槍女子負傷躲入一家速食餐廳，其中一人腿部中彈。隨後警方清場時，再發現一名持槍自戕的女子。

醫院證實，三名傷者分別為三十六歲男性、三十二歲及二十七歲女性，男性傷者情況危急，女性傷者也有一人重傷，另有民眾在逃跑時不慎扭傷腳踝。

YouTube員工昂斯琵格（Dianna Arnspiger）表示，槍聲響起時，她在二樓，於窗邊看到拿著手槍的凶嫌在大樓中庭，「那是個戴眼鏡、包頭巾的女人，手上有把好大好大的手槍…。我馬上大喊『槍手』，大家就開始狂奔竄逃…。最後我和同事躲在儲藏室，拚命打電話求救」。其他員工則指出，當時火災警報鈴聲大作，人群奔逃發出轟隆隆的聲響，有人以為發生地震或火警，但可看到地板和樓梯上血跡斑斑。

案發前 凶嫌父曾報案

據信，凶嫌艾格丹是透過上傳影片獲取廣告收入的「YouTuber」，擁有名為「Nasime Wonder1」的頻道和五千名訂閱者，自稱素食主義者、藝術家、饒舌歌手，主要關注虐待動物議題，影片類型相當多元，並擁有自己的網站。不過，此前她曾公開抱怨YouTube影片篩選方式對自己不公平，影響她的收入。

艾格丹的父親二日曾向警方報案，指稱艾格丹「憎恨YouTube」，可能跑到YouTube總部作亂，但當時警方在距離YouTube總部二十五公里處的山景市，發現艾格丹睡在自己的車上，就在通報她的家人後結案。

女性發動槍擊事件在美國十分罕見，當地絕大多數槍枝暴力均由男性所為。據聯邦調查局（ＦＢＩ）研究，二○○○年至一三年間，一百六十宗涉及一名或一名以上犯嫌的公共場所槍擊事件中，開槍者僅有六人為女性。