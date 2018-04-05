2018-04-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕面對國會多年質疑，美國國土安全部（ＤＨＳ）上月底終於首度證實，華府與其他大城的確出現看似國際移動用戶識別碼擷取器（IMSI catcher）發出的「異常活動」。儘管尚未找出藏鏡人，裝置類型、數量或部署地點也還不明，ＤＨＳ在自清並未核准此事的同時，已默認全案乃外國政府幕後指使。

美聯社自民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）辦公室取得、四日獨家披露的官方文件顯示，ＤＨＳ國家保護和計畫司（ＮＰＰＤ）上月廿六日證實，首都圈（ＮＣＲ）與其他主要城市的確出現疑似此類裝置的「異常活動」，未獲核准的「惡意行為者」非法監控手機用戶，民眾除了通訊安全受到威脅外，安全、經濟與隱私同樣不保。況且，軍方、國家安全局（ＮＳＡ）、中央情報局（ＣＩＡ）、聯邦調查局（ＦＢＩ）等國安相關機構旗下上千人皆在華府周邊活動，若真為外國政府、間諜或罪犯監控，美國國安與經濟必然面臨風險。

國際移動用戶識別碼（IMSI）乃區別行動裝置用戶的標誌，存在於用戶身分模塊（簡稱「SIM卡」），由分別代表移動國家、行動網路、移動用戶的連串數字構成，至多共十五碼。IMSI擷取器則可模擬手機基地台發出的訊號，誘騙手機傳送使用紀錄，包括用戶撥打電話與傳送訊息的時間，追蹤所在位置也不成問題。

此外，IMSI擷取器大如公事包或小如手機，成本介於一千至廿萬美元（約二．九萬至五八七萬台幣）間，可輕易置放於政府大樓旁停駐的汽車內，或低空掠過的飛行器，遑論安裝在外國駐美使館，可追蹤一英里外目標的俄羅斯機器尤其不可小覷。

美國情報與執法機關依法必須在法院監督下使用這類技術，也因長期遭外界質疑而對此諱莫如深。事實上，這類裝置已現蹤美國多年，聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）四年前便為此成立專案小組，迄今卻未曾提出任何報告。專家研判，這類擷取設備為各國首都常見的「潛規則」，大力剷除不僅所費不貲，還會殃及美國情報與執法機關，才讓美國政府長期放任不處理。