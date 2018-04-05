警告梵蒂岡? 中國網路禁售聖經

2018-04-05

不允許外國干涉宗教事務

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國國務院三日甫發布白皮書，宣稱保護宗教自由，但中國網友發現，基督教經典《聖經》與伊斯蘭教聖典《古蘭經》已經紛紛從中國網路書店下架，據傳北京當局有意重新編譯《聖經》等宗教書籍，添加社會主義核心價值觀，或將其列為禁書。美國之音（VOA）中文網更以「中國向宗教宣戰」為題加以報導。

向宗教宣戰？ 古蘭經也下架

VOA等西方媒體分別在淘寶、京東、亞馬遜、當當網等電子商務平台上搜尋《聖經》等書籍，卻都找不到相關商品；部分網站雖仍有《聖經》上架，但買家無法將其放入購買清單。據報導，淘寶和天貓雖仍有聖經故事書、漫畫，卻無原版《聖經》，京東還將含有「聖經」兩字的其他書籍下架，當當網則尚未將《古蘭經》下架。

北京有意推出官方版聖經

對此，困惑的中國網友在社群媒體上議論紛紛，仍不清楚這些宗教典籍下架原因為何。美國牧師周牧人推文指出，中國電商自三月三十日起將《聖經》下架，並附上多張網路截圖為證。有教友質疑，難道聖經已變成禁書？耶穌有這麼可怕嗎？

網友與觀察家懷疑，北京有意推出官方修訂版《聖經》取而代之，內容將經審查修改，加入中國傳統及中國特色社會主義思想，以達「基督教中國化」目標。另有網友指出，《古蘭經》在中國是有國際標準書號（ISBN）的正式出版品，因此依然可賣，但《聖經》沒有ISBN，不能在書店販售。

才發布信仰自由白皮書

上述宗教典籍的下架時機，正值中國國務院發布「中國保障宗教信仰自由的政策和實踐」白皮書之際，特別重申「宗教團體和宗教事務不受外國勢力的支配，是中國憲法確定的原則」。當局控制的「基督教全國兩會」（中國基督教協會與中國基督教三自愛國運動委員會）也於三月二十八日發布「基督教中國化五年工作規劃綱要（2018~2022）」。

至於中國與梵蒂岡此前盛傳將在三月底簽署主教任命協議，前中國國家宗教事務局副局長陳宗榮聲稱，中國不會允許外國干涉宗教事務，並暗示即便梵蒂岡與北京就主教任命達成協議，教宗在中國的權力依然有限。紐約時報指出，此前盛傳梵蒂岡將在主教任命問題上向北京讓步，包括要求兩名「地下」主教讓位，以換取對未來主教人事的影響力，陳宗榮前述發言無疑澆熄了梵中達成協議的期待。

「國際特赦組織」中國問題研究員倪偉平痛批，中國應立即取消對《聖經》的禁令，確保基督徒及其他宗教人士的信仰，不受政府干預或威嚇。