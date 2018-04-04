中企違法挖礦 害莫三比克滅村

2018-04-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕「國際特赦組織」（Amnesty International）上月二十八日發佈一份長達八十頁、標題為《我們的命不是命（Our lives mean nothing，暫譯）》的報告，指控中資企業「海域（莫三比克）礦業有限公司」自二○一一年起在莫三比克北部大城楠普拉（Nampula City）以東約一百八十公里的偏僻漁村納貢哈（Nagonha）附近，違法開採重砂礦床，導致納貢哈二○一五年發生前所未見的洪水，造成重大財物損失。國際特赦組織呼籲莫國政府介入處理，聲稱「若是繼續放任採礦行為，極有可能再度引發洪災，甚至導致納貢哈被沖進大海，從地圖上消失」。

報告指出，中資企業海域礦業二○一一年十二月十九日取得莫國特許開採權，開採包括鈦鐵礦、鈦、鋯石等重礦物，最初是在納貢哈以北三公里處採礦，之後持續朝著納貢哈，向南挺進；海域礦業採礦期間，明顯違反莫國法規與國際法規，無視當地居民生存權及環境保育，剷平沙丘、清除植被、傾倒礦業廢料在濕地上，直接掩埋當地兩個主要湖泊以及連接湖泊、濕地和海洋的水道。國際特赦組織比對二○一○年十二月至二○一四年十月拍攝的衛星影像，發現納貢哈周遭的水域流向已被逐漸改變，環境專家認為，海域礦業的採礦行為大大增加洪災的風險。

2015年大洪災 耆老:此生從未見過

納貢哈的居民共一千三百二十九人，居住在二百三十六間茅草屋當中；二○一五年，納貢哈突然發生一場前所未見的洪災，沖毀當地四十八間房屋，並造成二百九十人無家可歸。國際特赦組織訪問三十五名受洪災影響的居民，在地超過七十年的長者表示，這是他此生第一次經歷洪水；亦有居民指出，洪水沖走了他擁有的一切，包括房子、床、四隻雞、一塊太陽能板、衣服、鞋子、盆子、餐具、謀生器材等；還有人表示，自己失去了全部的釣魚工具，食物、衣服、炊具等也都全沒了，他認為海域礦業必須負擔所有賠償責任。

不過，海域礦業拒絕賠償受洪災影響的居民損失，也不承認洪災肇因於採礦作業，僅強調二○一五年的洪災是百年難得一見的自然天災。國際特赦組織指出，納貢哈是高度仰賴漁業資源的小村莊，海域礦業掩埋濕地會影響居民獲取飲用水、草藥、木柴等諸多自然資源，他們呼籲莫國政府有所作為，替納貢哈居民向海域礦業爭取補償，「濕地必須復育，居民才能回歸正常生活…納貢哈不是在乞求援助，只是在爭取失去的土地與公平正義」。