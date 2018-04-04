1年只有3小時！夢幻野川夜櫻 萬人爭睹

2018-04-04

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕位於東京調布市的「野川」是多摩川的支流，小小的河岸兩旁雖然種滿櫻花，但不論是株數或壯觀度，都比不上東京都心的賞櫻聖地目黑川或千鳥之淵。然而，在每年櫻花季的某夜，這裡卻會吸引成千上萬的民眾，只為了一睹一年只開放三小時的「夢幻夜櫻」，將河岸兩旁擠得水洩不通。

「野川夜櫻」始於二○○四年，除一一年因為東北大地震停辦一年外，今年已邁入第十五年。關於它的起源，應該可以說是偶然，調布從二次世界大戰前就是日本電影重鎮，這裡有日活、角川大映等公司的大型攝影棚，許多電影相關產業也在此聚集。

「ARC SYSTEM」是一家以攝影照明為主的公司，也是眾多聚集在調布的攝影相關產業之一。二○○四年，該公司為了犒賞員工，在附近的野川找了一棵盛開的櫻花樹，並以燈光照明，讓員工欣賞夢幻的夜櫻。

由於使用拍攝電影的專業照明，不論是設備或技術都很上乘，如同電影中的夢幻場景，因此隨即獲得附近居民的佳評，希望隔年再來一次。此後，野川的夜櫻從原來的一株增加為多株，到今年已擴增到數十株，綿延兩邊河岸約八百五十公尺，參觀民眾也從調布居民延展到東京居民，現在每年都有數萬人在一夜間擠爆野川河岸。

重點是ARC SYSTEM以民間企業身分主辦十五屆的野川夜櫻，全部自掏腰包，還出動員工架設燈光，調派四輛發電大卡車供電。近年因為參觀人潮眾多，當地居民也組成約四十人的志工團隊打掃環境，調布警方也派員維持秩序。

「野川夜櫻」每年點燈時間都是依照櫻花綻放情況，在點燈的前兩天透過ARC SYSTEM官網公布，點燈時間只限一夜，從晚間六點到九點，今年選在櫻花開始飄落的三月三十日晚間。由於該公司不接受民眾諮詢，因此許多人轉向調布市公所查詢，讓市公所觀光課應接不暇，「野川夜櫻」也意外成為調布重要觀光資源。