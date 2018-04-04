偷看配偶手機 沙國重罰389萬+坐牢1年

2018-04-04

《反網路犯罪法》新法 外媒解讀有利偷腥老公

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對另一半沒信心而選擇偷看手機或電腦查勤？民風保守的沙烏地阿拉伯上週起正式就此執行禁令，除了可對違者罰以五十萬里亞爾（約台幣三八九萬元），更祭出關押一年重刑。雖聲稱保障全民隱私，但偷腥卻不準備付贍養費的沙國男子已可預見另一半舉證難度加高，日後打起離婚官司恐如虎添翼。

舉證難度加高

沙國文化與資訊部二日聲明指出，為「維護個人與社會道德以及保障隱私」，且有鑑於「社群媒體導致網路犯罪行為穩定增長，諸如勒索、侵占和誹謗，更別說侵駭帳戶」，沙國《反網路犯罪法》於上週生效。上述規定即納入新法，明定「未經合法授權而監看、攔截或取得透過資訊網絡或電腦傳輸的資訊」皆屬違法，呼籲打算藉此掌握配偶行蹤的已婚男女動手前「三思」。

挨轟限縮沙國婦女自由

傳統價值至今依舊主宰沙國社會與法院。儘管上述新規並未限制適用性別，但路透認為對出軌的已婚男性尤其有利，因當地穆斯林婦女離婚若想拿贍養費，依法得自行提供丈夫有家庭暴力行為或性濫交的證據，手機等通訊設備當然是取證重要來源；如今此路不通，意謂從腥夫手裡拿到錢的難度提高，令生活已受百般限制的沙國婦女生存空間再受進一步限縮。

沙國的鄰國阿拉伯聯合大公國也有類似法律，刑期至少三個月，罰款三千迪拉姆（約台幣兩萬四千元）。

沙國逾半為廿五歲以下人口，加上保守文化壓抑，無遠弗屆的社群媒體遂成當地百姓宣洩情緒重要出口，平均每人的手機應用程式和社群媒體使用率居全球之冠。雖沙國卅二歲新王儲穆罕默德去年中接位以來，開始一連串改革，包括准許沙國女性開車，以及全民暌違卅五年的電影院終於解禁；但沙國網路犯罪舊法過去頻頻針對透過推特發表異議的民眾，政府去年九月甚至開發手機應用程式「我們都是保全」（We are all security）供全民舉報「恐怖份子」，招致國際人權團體嚴厲譴責。