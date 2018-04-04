白宮美俄元首峰會？ 兩國都說再等等

2018-04-04

俄與西方關係惡化 更甚冷戰

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國和俄羅斯關係愈趨惡化之際，雙方二日一致證實，美國總統川普上月致電俄國總統普廷祝賀他連任時，曾提議兩人在白宮等地舉行高峰會，就軍備競賽、烏克蘭、敘利亞和北韓情勢等議題進行會商。儘管外界樂觀預期，普廷可能成為近十餘年來首位訪問華府的俄國總統，但白宮隨即淡化美俄元首近期舉行高峰會的可能性，俄方也強調雙方並未就此展開具體討論。

英國等歐盟多國及美國為了俄國涉嫌在英國以神經毒劑暗殺俄國前特務斯克里帕爾一案，大舉驅逐俄方外交官，俄國也以相同舉措加以回應，導致西方與俄國關係惡化，再度令人質疑世界是否重回冷戰？俄羅斯事務分析家認為，當前情勢並非重回冷戰，但是比冷戰時期更糟到令人擔憂的程度。

紐約時報指出，過去數十年儘管有種種刺激莫斯科與西方關係的緊張、代理人衝突、核戰風險，但雙方尚且能預測局勢發展，尤其是在冷戰將結束、一九九一年蘇聯瓦解期間，兩邊多少都能信任對方陣營行事合乎預期。不過，聖彼得堡歐洲大學歷史學家庫里拉（Ivan I. Kurilla）指出，斯克里帕爾案加劇俄國與西方關係的不穩定，普廷不像早期的布爾什維克黨人，他無意擴散新的意識形態、煽動世界革命，但他統治下的俄國「已經變成國際關係上的革命政權」。

莫斯科 想改變由美主導的世界秩序

在莫斯科眼中，是美國率先顛覆行事規範，二○○二年布希總統退出冷戰年代美蘇簽訂的「反彈道飛彈條約」（Anti-Ballistic Missile Treaty），讓美俄難以重拾一九八○年代美蘇建立的信任。庫里拉說，此後，俄羅斯便不願意接受向來由美國主導的世界秩序，「而且想要改變它」。

俄二○一四年併吞克里米亞、擊落馬航班機，及最新的毒殺間諜案等，莫斯科近年來一再藐視國際常規，每次遭受指責就大玩否認伎倆，並端出冠冕堂皇的陰謀論怪罪他人。波蘭的俄羅斯學家伊諾仁徹夫說，斯克里帕爾案「是壓倒駱駝的最後一根稻草」，「西方領袖終於下定決心：受夠了」。