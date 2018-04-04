中共指示 重金收買美科技人士竊密

2018-04-04

統戰部密件 定位美國是敵對勢力 下令全面滲透美核心科技領域

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國政治新聞網站「華盛頓自由燈塔」二日根據一份中共中央辦公廳的機密文件報導，中共當局近來透過提供生活、金融與事業等各面向優惠，積極吸收美國科技界人士，以從事竊取美國科技資訊的任務。美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）上月下旬警告，中國正大量竊取美國技術，中國的竊取行為一年造成美國二二五○億至六千億美元損失。

美：中國剽竊行為 讓美年損6千億美元

這篇報導是由該網站資深編輯葛茨（Bill Gertz）所撰寫。文章指出，該份「中辦函一三六號／機密十五年」的文件是中共中央辦公廳對中共中央統一戰線工作部「二○一七年加強針對美國科學技術領域統戰力度工作計畫」的批覆，批示日期為二○一六年十二月十三日，文件同時發送給全國人大常委會、國務院以及中央軍委會。報導說，該文件是透過一名與中國情報及安全社群有關的人士取得。

該文件將美國定位為阻止中國接觸美國核心、高新科技，封鎖中國相關發展的「敵對」勢力。文件指示統戰部「有效聯合外交、國家安全、軍事情報部門，深入拓展涉及美國高新、核心科技領域的人脈資源及關係網絡」。該計畫鎖定「滲透」的領域包括傳統國防與軍事工業、核能、航空、微電子與生物醫藥，以及最先進的量子計算與資訊科技。

中共中央進一步指示，「尤其針對與我國及我國大型企業駐海外機構存在商業利害關係的、且直接參與相關科技領域研發或與之存在特殊緊密關係的關鍵人員」，「對相關重點人員及其直系親屬或親密人士，展開政治、金融、文化背景及生活喜好等各方面的細緻調查，為其工作、生活、學習與事業發展等盡可能提供諸如工商金融政策優惠、特別福利待遇、鉅額資金支持等各項優待措施，盡最大努力使其逐步發展成為我黨統戰工作的成熟對象」。

報導指出，該文件的真實性難以確證，一名中國專家質疑該文件的真實性，不過另兩位專家認為文件是真的。美國聯邦調查局長瑞伊指出：「根據我們的經驗，沒有一個國家比中國更激進的鎖定美國資產。中國政府與中國企業聯手，透過各種管道，竭盡所能試圖竊取我們的貿易機密與經濟資產。」位於華府的「威爾森中心」中國專家布雷迪（Anne Mare Brady）也說，中國領導人習近平加強中共統戰部的運作，該部門向來運用民間人士促進政治目的。

  • 美媒披露中共統戰部密件，指出中共當局下令砸重金吸收美高科技人士以從事竊取美國科技資訊的任務。圖為今年三月中國全國人大會議檔案畫面。（法新社）

    美媒披露中共統戰部密件，指出中共當局下令砸重金吸收美高科技人士以從事竊取美國科技資訊的任務。圖為今年三月中國全國人大會議檔案畫面。（法新社）

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