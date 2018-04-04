中共指示 重金收買美科技人士竊密

2018-04-04

統戰部密件 定位美國是敵對勢力 下令全面滲透美核心科技領域

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國政治新聞網站「華盛頓自由燈塔」二日根據一份中共中央辦公廳的機密文件報導，中共當局近來透過提供生活、金融與事業等各面向優惠，積極吸收美國科技界人士，以從事竊取美國科技資訊的任務。美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）上月下旬警告，中國正大量竊取美國技術，中國的竊取行為一年造成美國二二五○億至六千億美元損失。

美：中國剽竊行為 讓美年損6千億美元

這篇報導是由該網站資深編輯葛茨（Bill Gertz）所撰寫。文章指出，該份「中辦函一三六號／機密十五年」的文件是中共中央辦公廳對中共中央統一戰線工作部「二○一七年加強針對美國科學技術領域統戰力度工作計畫」的批覆，批示日期為二○一六年十二月十三日，文件同時發送給全國人大常委會、國務院以及中央軍委會。報導說，該文件是透過一名與中國情報及安全社群有關的人士取得。

該文件將美國定位為阻止中國接觸美國核心、高新科技，封鎖中國相關發展的「敵對」勢力。文件指示統戰部「有效聯合外交、國家安全、軍事情報部門，深入拓展涉及美國高新、核心科技領域的人脈資源及關係網絡」。該計畫鎖定「滲透」的領域包括傳統國防與軍事工業、核能、航空、微電子與生物醫藥，以及最先進的量子計算與資訊科技。

中共中央進一步指示，「尤其針對與我國及我國大型企業駐海外機構存在商業利害關係的、且直接參與相關科技領域研發或與之存在特殊緊密關係的關鍵人員」，「對相關重點人員及其直系親屬或親密人士，展開政治、金融、文化背景及生活喜好等各方面的細緻調查，為其工作、生活、學習與事業發展等盡可能提供諸如工商金融政策優惠、特別福利待遇、鉅額資金支持等各項優待措施，盡最大努力使其逐步發展成為我黨統戰工作的成熟對象」。

報導指出，該文件的真實性難以確證，一名中國專家質疑該文件的真實性，不過另兩位專家認為文件是真的。美國聯邦調查局長瑞伊指出：「根據我們的經驗，沒有一個國家比中國更激進的鎖定美國資產。中國政府與中國企業聯手，透過各種管道，竭盡所能試圖竊取我們的貿易機密與經濟資產。」位於華府的「威爾森中心」中國專家布雷迪（Anne Mare Brady）也說，中國領導人習近平加強中共統戰部的運作，該部門向來運用民間人士促進政治目的。