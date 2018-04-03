中國天宮一號 墜落南太平洋

2018-04-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國載人航天工程辦公室二日證實，二○一一年發射升空的中國目標飛行器「天宮一號」已於二日上午八時十五分許墜入地球大氣層、墜落在南太平洋中部區域，大多數零組件皆在墜落時於大氣層中焚毀；該項消息亦獲美國戰略司令部（USSTRATCOM）聯合部隊太空司令部（JFSCC）證實。

哈佛－史密森尼天體物理中心（CfA）天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）向法新社表示，「天宮一號」在白天時掠過北韓平壤和日本京都等地上空，降低了人們在它墜入太平洋前發現其蹤跡的機率，沒有出現「天宮一號」宛如流星般劃過天際的景象，「儘管目睹它墜落很有趣…但它墜落時不會造成任何破壞是個好消息，這也是我們所樂見的」。天宮一號二日上午直接墜入海中，未對地面造成損害。

與此同時，中國官媒刻意淡化「天宮一號失去控制」的事實，強調天宮一號為中國航太發展作出重大貢獻，是中國航太史的重要里程碑；它於二○一一年九月二十九日發射升空後，先後與神舟八號、九號、十號飛船進行六次交會對接，完成各項既定任務，並於二○一六年三月十六日「正式終止數據服務，全面完成歷史使命」。

中國官媒《環球時報》引述中國航太專家說法，駁斥「天宮一號」失控的說法，聲稱它只是因為燃料耗盡才墜入地球大氣層，甚至指控外國媒體「造謠」、「嫉妒中國航太發展」。這類明顯護航行為，也招致部份中國網友批評為「喪事囍辦」、「不敢承認失控墜毀，掩耳盜鈴」。

中國政府二○一七年五月曾通知聯合國，天宮一號已於二○一六年三月「終止運行」，但並未說明無法運行的原因。歐洲太空總署（ESA）此前則指出，天宮一號已無法透過地面操作人員啟動所載的發動機，因此無法控制天宮一號墜入地球大氣層的具體位置。