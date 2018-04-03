中印破冰 流亡藏人憂

2018-04-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國和印度經歷去年邊境洞朗地區軍事對峙後，今年以來雙方均有意改善關係。然而，美國有線電視新聞網（CNN）指出，此舉直接導致印度政府改弦易轍，在西藏問題上向中國讓步，包括達賴喇嘛在內的流亡藏人，與印方的關係也因此蒙上陰影。

受到中國迫害的達賴等大批藏人，在一九五九年三月卅一日逃往印度，從此接受新德里當局庇護。時隔近一甲子，流亡藏人自上月卅一日起，舉行長達一年的「感謝印度」慶祝活動。然而，印度外交部新任次長顧凱傑（Vijay Gokhale）上月初透過內閣次長辛哈（PK Sinha）發布通知，要求各級官員不得參加流亡藏人所舉辦的活動。

曾任印度駐中國大使的顧凱傑直言，達賴流亡六十週年的活動，適逢「中印關係的敏感時期」。此後，一場原訂在新德里舉行、達賴將出席發表演說的活動，被迫改至印度北部的西藏流亡政府所在地達蘭薩拉。而達賴原訂前往去年中印衝突地點錫金邦的計畫，以及預定本月廿六日至廿八日登場的第七屆「世界國會議員西藏大會（WPCT）」，皆無故取消。

印度的西藏問題專家亞庇（Claude Arpi）坦言，新德里對待流亡藏人的政策似已改變。印度「觀察家研究基金會（ORF）」學者喬什（Manoj Joshi）也說，由於中國與巴基斯坦日益親近，印度亟欲維持中印關係平衡，北京也希望與新德里破冰，因為中方不願見到印度「重回美國陣營」。印度總理莫迪和中國國家主席習近平，已預定在六月上海合作組織（SOC）會議期間舉行會談。

印度智庫「中國研究所（ICS）」研究員布提亞警告，若印度當局持續認為，只要在西藏問題上迎合中國，即可改善中印關係，流亡藏人恐將成為最大輸家，可能面臨更多限制。加拿大英屬哥倫比亞大學西藏學者茨仁夏加（Tsering Shakya）則說，對印度來說，比起西藏問題，中國在印度鄰國的影響力上升，才是最重要的課題。CNN最後更指出，若年屆八十二的達賴圓寂，流亡藏人的處境只會更加混沌。