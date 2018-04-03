中印破冰 流亡藏人憂

2018-04-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國和印度經歷去年邊境洞朗地區軍事對峙後，今年以來雙方均有意改善關係。然而，美國有線電視新聞網（CNN）指出，此舉直接導致印度政府改弦易轍，在西藏問題上向中國讓步，包括達賴喇嘛在內的流亡藏人，與印方的關係也因此蒙上陰影。

受到中國迫害的達賴等大批藏人，在一九五九年三月卅一日逃往印度，從此接受新德里當局庇護。時隔近一甲子，流亡藏人自上月卅一日起，舉行長達一年的「感謝印度」慶祝活動。然而，印度外交部新任次長顧凱傑（Vijay Gokhale）上月初透過內閣次長辛哈（PK Sinha）發布通知，要求各級官員不得參加流亡藏人所舉辦的活動。

曾任印度駐中國大使的顧凱傑直言，達賴流亡六十週年的活動，適逢「中印關係的敏感時期」。此後，一場原訂在新德里舉行、達賴將出席發表演說的活動，被迫改至印度北部的西藏流亡政府所在地達蘭薩拉。而達賴原訂前往去年中印衝突地點錫金邦的計畫，以及預定本月廿六日至廿八日登場的第七屆「世界國會議員西藏大會（WPCT）」，皆無故取消。

印度的西藏問題專家亞庇（Claude Arpi）坦言，新德里對待流亡藏人的政策似已改變。印度「觀察家研究基金會（ORF）」學者喬什（Manoj Joshi）也說，由於中國與巴基斯坦日益親近，印度亟欲維持中印關係平衡，北京也希望與新德里破冰，因為中方不願見到印度「重回美國陣營」。印度總理莫迪和中國國家主席習近平，已預定在六月上海合作組織（SOC）會議期間舉行會談。

印度智庫「中國研究所（ICS）」研究員布提亞警告，若印度當局持續認為，只要在西藏問題上迎合中國，即可改善中印關係，流亡藏人恐將成為最大輸家，可能面臨更多限制。加拿大英屬哥倫比亞大學西藏學者茨仁夏加（Tsering Shakya）則說，對印度來說，比起西藏問題，中國在印度鄰國的影響力上升，才是最重要的課題。CNN最後更指出，若年屆八十二的達賴圓寂，流亡藏人的處境只會更加混沌。

  • 流亡印度的藏人三月三十一日在印北山城達蘭薩拉紀念抵達印度尋求庇護六十週年，但新德里當局僅派文化部長夏瑪（Mahesh Sharma，右）出席。西藏流亡精神領袖達賴喇嘛（中）呼籲藏人持續團結，做好與中國政府長期抗爭的準備。（歐新社）

    流亡印度的藏人三月三十一日在印北山城達蘭薩拉紀念抵達印度尋求庇護六十週年，但新德里當局僅派文化部長夏瑪（Mahesh Sharma，右）出席。西藏流亡精神領袖達賴喇嘛（中）呼籲藏人持續團結，做好與中國政府長期抗爭的準備。（歐新社）