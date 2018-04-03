哥國新總統 挺同婚不到40歲

2018-04-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕哥斯大黎加一日舉行總統大選第二輪決選，中間偏左執政黨候選人奎沙達（Carlos Alvarado Quesada）以超乎預期的大幅領先差距，擊敗極端保守的基督教福音派傳教士穆尼奧斯（Fabricio Alvarado Munoz）。今年三十八歲的奎沙達支持同性婚姻，他將在五月八日宣誓就職，成為哥國近代最年輕的總統，也將加入法國總統馬克宏、紐西蘭總理阿爾登之列，在四十歲前成為民選領袖。副手甘貝爾也將成為哥國史上首位非裔副總統，顯示選民擁抱進步主義價值。

奎沙達以六十一％的得票率，大勝穆尼奧斯的三十八％。選前民調預測兩人會陷入苦戰，但開票結果是逾二十％的懸殊差距。奎沙達在勝選後承諾組成平等自由的全民政府，致力於繁榮未來，強調團結大於分裂。同志權益是本次選舉主軸，凸顯哥國的價值分歧。奎沙達主張允許同性婚姻，但在競選時面臨強烈反同聲浪。選前民調顯示，哥國七十％民眾反對同婚。

相較之下，穆尼奧斯競選時承諾禁止同婚，限制婦女墮胎，復興傳統價值。四十三歲的穆尼奧斯曾擔任記者，也是基督教福音派歌手，以宗教歌舞聞名。

奎沙達曾擔任哥國社會發展部長與勞動部長，曾在寶僑公司（P&G）服務三年，大學時代曾擔任搖滾樂團主唱，也是出版過四本書的作家。奎沙達近日受訪時表示，他在看到英國脫歐公投、哥倫比亞和平協議公投、西方民主面臨民粹及基本教義運動等問題後，萌生參選之意。

奎沙達上台後勢將面臨艱難挑戰，在保守的哥國凝聚共識，多數民眾仍在基於信仰的議題上嚴重分歧。多個支持同婚的拉丁美洲國家今年也將進行選舉，保守派陣營勢將強力回應。