2℃升溫控制 已擋不住地球失常

2018-04-03

對窮國新興國 衝擊最嚴峻

〔編譯魏國金／綜合報導〕將地球升溫控制在攝氏兩度內一直被視為是氣候安全的天花板，但二日發表於英國皇家學會「自然科學會報」（Philosophical Transactions A）的一系列研究顯示，即便守住攝氏兩度防線，仍無法防止毀滅性的氣候衝擊；海平面上升將導致大規模遷徙、人均所得下滑、區域糧食與淡水短缺，大批動植物將加速滅絕，其中以亞洲、非洲與拉丁美洲的窮國與新興國家的衝擊最嚴峻。

升溫一度 氣候異常已增強

全球一九七國於二○一五年簽署的巴黎氣候協定，矢言以十九世紀中期氣溫為準，將氣候升溫控制在攝氏二度內，同時「致力」追求一．五度的目標。然而，目前地球升溫僅一度，乾旱、熱浪與暴雨的威力不斷增強。再者，各國對巴黎協定的減碳承諾如果兌現，最好的情況將是地球升溫達攝氏三度。

牛津大學經濟學家普雷蒂斯（Felix Pretis）的研究團隊預測，若升溫二度，二一○○年時，人均所得平均將下滑十三％，他說，升溫二度的世界「將對全球的經濟成長率產生重大的負面衝擊」。

另一研究發現，升溫兩度以內，海平面將在二十一世紀期間上升五十公分，但到了二三○○年時，將上升超過一米。該報告主要作者、南安普敦大學海岸工程教授尼克斯（Rober Nicholls）指出，「當地球暖化，海洋將耗費數百，甚至數千年才能完全反應」。這對生活在低窪三角洲，主要位在亞洲的五億人口是壞消息。研究統計，在升溫二度的世界，二三○○年時，每年受洪患衝擊的人口恐達兩億。

升溫兩度將導致乾旱、洪災與熱浪有增無減，艾希特大學氣候衝擊專家貝茨（Richard Betts）指出，有些地區以及農業仰賴降雨的國家將受到較嚴重的影響，他說，「從當前氣候朝升溫二度發展時，阿曼、印度、孟加拉、沙烏地阿拉伯與巴西的糧食安全脆弱度將增加最大。」

此外，聯合國氣候科學小組的一份「特別報告」初稿指出，在二十一世紀結束前將暖化控制在攝氏一．五度已是「極不可能」。而儘管連續三年二氧化碳的排放維持穩定，但二○一七年仍上升一．四％。儘管如此，該會報主編米契爾強調，即使攝氏一．五度防線失守，但「仍能將升溫限制在攝氏一．七或一．八度，比起放棄，這仍是非常有利」。此外，他說，「我們多快達到升溫二度是關鍵，若只是區區數十年，我們將有麻煩，因為沒有時間適應氣候」。