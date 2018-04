川普競選功臣 康威是白宮大嘴巴

2018-04-03

〔編譯魏國金/綜合報導〕美國總統川普上任後,屢次痛批白宮洩密情況嚴重。不過,一本三日出版的新書直指,白宮頭號「大嘴巴」就是川普的競選功臣、白宮顧問康威(Kellyanne Conway)。該書也批評川普的女兒伊凡卡及女婿庫希納總是促使川普做下「災難性決定」。至於第一夫人梅蘭妮亞,該書指她有敏銳的政治直覺,會出席內閣官員的會議,並向川普表達反對意見。

繼美國記者沃爾夫呈現川普負面形象的「烈焰與怒火」後,這本「川普的白宮:改變遊戲規則」(The Trump White House: Changing the Rules of the Game,暫譯)被視為是捍衛川普之作,說川普「將被視為偉大的總統,一如雷根」。作者凱斯勒(Ronald Kessler)一日在美國有線電視新聞網(CNN)節目中表示,川普的前選戰經理康威對媒體洩漏的消息,多過任何其他白宮官員,「如果你奇怪為何白宮走漏那麼多消息,原因之一就是康威是頭號大嘴巴」。

凱斯勒表示,有次他在白宮訪問康威,她劈頭就抨擊蒲博思(前白宮幕僚長),用最「尖酸刻薄」的言詞陳述「不實」之事。他說,「我沒有將這些寫進書裡,因其極不公允」,「她也抨擊伊凡卡與庫希納,說他們放出不利巴農(前白宮首席策士)的消息。我知道有白宮幕僚看過她發給其他記者批評同僚、洩漏資料的簡訊」。

凱斯勒強調,他的書裡有許多「勁爆八卦」,指稱川普最災難性與最愚蠢的決策,都出自庫希納夫婦,「他們對政府、選戰與政治如何運作的基本原理一無所知,最重要的是,他們對於自己行為的政治後果沒概念」。他說,這對夫妻「力促開除柯米(前聯邦調查局長),這是最災難性的」,同時協助史卡拉穆奇受聘為白宮聯絡室主任,而這是「白宮史上最荒謬的人事聘僱」。