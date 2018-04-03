川普競選功臣 康威是白宮大嘴巴

2018-04-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普上任後，屢次痛批白宮洩密情況嚴重。不過，一本三日出版的新書直指，白宮頭號「大嘴巴」就是川普的競選功臣、白宮顧問康威（Kellyanne Conway）。該書也批評川普的女兒伊凡卡及女婿庫希納總是促使川普做下「災難性決定」。至於第一夫人梅蘭妮亞，該書指她有敏銳的政治直覺，會出席內閣官員的會議，並向川普表達反對意見。

繼美國記者沃爾夫呈現川普負面形象的「烈焰與怒火」後，這本「川普的白宮：改變遊戲規則」（The Trump White House： Changing the Rules of the Game，暫譯）被視為是捍衛川普之作，說川普「將被視為偉大的總統，一如雷根」。作者凱斯勒（Ronald Kessler）一日在美國有線電視新聞網（CNN）節目中表示，川普的前選戰經理康威對媒體洩漏的消息，多過任何其他白宮官員，「如果你奇怪為何白宮走漏那麼多消息，原因之一就是康威是頭號大嘴巴」。

凱斯勒表示，有次他在白宮訪問康威，她劈頭就抨擊蒲博思（前白宮幕僚長），用最「尖酸刻薄」的言詞陳述「不實」之事。他說，「我沒有將這些寫進書裡，因其極不公允」，「她也抨擊伊凡卡與庫希納，說他們放出不利巴農（前白宮首席策士）的消息。我知道有白宮幕僚看過她發給其他記者批評同僚、洩漏資料的簡訊」。

凱斯勒強調，他的書裡有許多「勁爆八卦」，指稱川普最災難性與最愚蠢的決策，都出自庫希納夫婦，「他們對政府、選戰與政治如何運作的基本原理一無所知，最重要的是，他們對於自己行為的政治後果沒概念」。他說，這對夫妻「力促開除柯米（前聯邦調查局長），這是最災難性的」，同時協助史卡拉穆奇受聘為白宮聯絡室主任，而這是「白宮史上最荒謬的人事聘僱」。