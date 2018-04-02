教宗否認有地獄？梵蒂岡急澄清

2018-04-02

天主教教義 相信地獄永在

〔編譯陳正健／綜合報導〕義大利左翼媒體《共和報》（La Repubblica）近日報導，天主教教宗方濟各私下受訪時指出「地獄並不存在」，新聞刊出後引發軒然大波，因為天主教教義相信地獄永恆存在，罪人死後會下地獄受罰。為此，梵蒂岡連忙發表聲明澄清，駁斥記者曲解教宗原意。

《共和報》創辦人、知名記者史卡法里 （Eugenio Scalfari）在三月廿八日刊出的報導中指稱，他在復活節週末前的私人會議中，詢問教宗「壞靈魂」死後將去何處，教宗回應說「他們不會受罰。懺悔之人獲得神的寬恕」，「但不懺悔者及不可原諒者會消失。地獄並不存在，有罪靈魂會消失。」

對此，梵蒂岡嚴正澄清，該報導是史卡法里斷章取義，未如實詮釋教宗的言論，未逐字加以引述，他對教宗的訪問亦未獲允許。今年九十三歲的史卡法里是左翼無神論者，二○一三年與教宗結為朋友，據稱他以訪談名人時不做筆記或錄音為傲。

曲解教宗言論 該記者有前科

此前，史卡法里也曾被控曲解教宗言論。二○一四年，他曾報導教宗「已廢除了罪」，但遭梵蒂岡駁斥。另外，史卡法里也曾宣稱教宗要求與他面談，因為教宗喜歡與「非教徒交換想法與觀點」。

根據天主教教義，地獄的主要懲罰是永遠與上帝分離。一九九九年，已故教宗若望保祿二世曾表示，地獄不是一個地方，而是罪的最終結果。地獄象徵​蓄意及​完全​脫離​天主的狀態​，與​生命​和​快樂​之​源​隔絕。二○○七年，前教宗本篤十六世也曾強調，即使世人較少談論，但地獄確實永恆存在。