垃圾不再是垃圾 可變塑膠再利用

2018-04-02

以國公司取得專利 盼淘汰傳統掩埋場

〔編譯陳正健／綜合報導〕以色列公司「ＵＢＱ」已取得一項垃圾處理專利，能將家庭及掩埋場垃圾，轉換成可重複使用的生物基塑膠（Bio-based plastics）。經過五年研發，該公司正著手網路營運，希望革新垃圾管理，淘汰傳統垃圾掩埋場，若確實有效預計將帶來商機。

處理過程節能 不產生溫室氣體

ＵＢＱ在以色列南部內蓋夫沙漠營運一座試驗工廠及研究設施，每小時可處理一公噸的都市垃圾。該公司執行長比吉歐（Jack Tato Bigio）指出，玻璃、金屬及礦物等可回收物件，萃取後將送至回收。香蕉皮、雞骨頭、漢堡、紙屑、塑膠等剩餘垃圾，則經乾燥與碾磨轉化為能源。

工廠將上述垃圾轉成鋼灰色粉末，將它們置於反應室分解，重組成一種塑膠般的生物基混合材料。ＵＢＱ表示，這項處理過程通過專利審查，不會產生溫室氣體或殘留垃圾副產品，僅使用少量能源，且不使用水。

ＵＢＱ宣稱，該工廠每生產一公噸材料，即可防止三至卅公噸二氧化碳從掩埋場或分解過程中產出。聯合國環境規劃署及跨政府氣候變遷小組統計，全球五％的溫室氣體來自掩埋場分解的有機垃圾，約半數氣體是甲烷。以廿年為期，甲烷促使地球暖化的破壞力是二氧化碳的八十六倍。

另外，該項材料也可作為傳統塑膠的添加劑，藉由抵消掩埋場甲烷及二氧化碳的產生，僅十％至十五％便足以達到碳中和目標。該材料可塑造成磚塊、樑桁、植物器皿、罐子及建材等，不像多數塑膠無法經回收分解，製成的可銷售產品有利可圖，無須政府補助。

建工廠昂貴費時 市場性待驗證

迄今，ＵＢＱ已從私人投資者募得三千萬美元，並有頂級專家及科學家任職其顧問委員會。該公司執行董事長杜爾（Alberto Douer）強調，該材料可作為傳統石化塑膠替代品，減少石油消費及森林砍伐。不過，該項科技即使成功，也將面臨長期可行性問題，興建工廠可能昂貴費時，其材料的市場性仍待驗證。