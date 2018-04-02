啟用自動輔助駕駛 特斯拉自駕車撞毀

2018-04-02

自撞分隔島起火 再遭後方2車追撞 蘋果工程師慘死

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國加州山景市（Mountain View）一○一號公路上月廿三日發生一起死亡車禍，一輛特斯拉Model X電動休旅車自撞分隔島後起火，並遭後方兩輛來車追撞，車體嚴重毀損，導致卅八歲男性駕駛、蘋果公司工程師黃偉（Wei Huang，譯音）送醫後不治。特斯拉（Tesla）卅日證實，車禍發生當下，車主已啟用「自動輔助駕駛（Autopilot）」系統，但否認該起車禍肇因於系統失誤，聲稱「多項因素」導致事故發生，包括水泥分隔島的碰撞防護設施成效不彰，以及駕駛無視系統警告、疏於留意前方路況等。

特斯拉 怪分隔島未更換

特斯拉表示，該起事故撞上的分隔島，此前曾被撞毀但未做更換，導致其碰撞防護設施成效不彰，無法承受特斯拉車輛的撞擊力道，「我們過去從未在其他車禍現場，看過Model X出現如此嚴重的毀損狀況。」行車記錄器顯示，駕駛無視系統要求他將手放在方向盤上的警告；撞車前的路況可見度高，但駕駛也未採取任何避免車禍發生的措施，「駕駛約有五秒鐘反應時間，前方一百五十公尺視線也未受遮蔽，可看見有碰撞防護設施的水泥分隔島，但行車記錄器顯示，駕駛沒有採取任何行動。」不過，特斯拉並未說明「自動輔助駕駛」系統未能偵測到水泥分隔島、直接撞上去的原因。

特斯拉強調，提出相關說法並非旨在卸責、缺乏同理心，自動輔助駕駛系統並非萬能，無法避免所有意外，但可降低事故發生率，「統計數據顯示，配備自動輔助駕駛系統的車輛，可降低三．七倍車禍致死率」，「逾一年前，美國政府發現我們的自動輔助駕駛系統，可降低高達四十％的車禍發生率。」

自駕車接連出事 引發疑慮

自駕車被視為未來世界的願景，吸引全球各大科技公司與車廠爭相投入開發，但採用自動駕駛技術的車輛上月接連發生兩起死亡車禍，已引發民眾疑慮。此前，優步（Uber）上月十八日在美國亞利桑那州首府鳳凰城坦佩市進行自駕車道路測試時，撞上一名違規穿越馬路的行人，並導致該名四十九歲婦女送醫後不治。

優步和特斯拉自駕車死亡事故，差別在於優步的自動駕駛汽車採用全自動駕駛技術，，而特斯拉的「自動輔助駕駛」系統則是輔助駕駛功能，駕駛人雙手不能遠離方向盤。