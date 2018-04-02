共軍航艦 前進南海軍演

2018-04-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕專門拍攝地球影像的美國民間公司「星球實驗室（Planet Labs Inc）」攝於三月廿六日的南海衛星照片顯示，由中國海軍現役唯一一艘航空母艦「遼寧號」領軍的四十多艘各型艦艇，進入海南島外海的南海重要貿易航道，空中還有軍機編隊飛行。中國國防部發言人任國強三月廿九日雖在記者會上對相關提問避重就輕，但海南海事局隔天就以英文發布為期一週的「南海軍事訓練臨時禁航」公告，預定自本月五日上午八點至十一日凌晨零時，在海南島東岸沿海四個坐標的範圍內舉行軍事訓練，該範圍海域被劃為臨時禁航區，禁止其他船舶駛入，等於證實中國即將在南海舉行大規模海、空軍聯合演習。據報導，任國強表示，中國海軍這次實彈演練屬「年度計畫的例行安排」，「並不針對任何特定國家和目標」，旨在檢驗與提高部隊訓練水平，全面提升部隊打勝仗的能力。

香港媒體報導，這應是遼寧艦服役以來，首度被拍到參與實戰化演習。路透則引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員許瑞麟報導，相關調度的規模和範圍極大，非比尋常，似乎有意展現中國南海艦隊有能力與隸屬北海艦隊的遼寧號航艦戰鬥群會合。

許瑞麟向美國有線電視新聞網指出，這是新常態，中國今後還會持續展現軍力；這次參演的大多是護衛艦與驅逐艦，可能有一、兩艘潛艦，其餘則難以判別。中國此舉除象徵已做好開戰準備外，更代表其進一步強化軍隊戰備的堅定決心。

就在外媒引用前述衛星影像報導的前幾天，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「穆斯丁號（USS Mustin）」才在執行「自由航行任務（FONOP）」時，於三月廿三日穿越目前由中國掌控的南沙群島人工島礁美濟礁（Mischief Reef）十二海里「領海」內。許瑞麟和新加坡東南亞研究所（ISEAS）研究員史托瑞（Ian Storey）均認為，中國自五日起的演習，可能旨在反制美方一連串FONOP行動，並非特別針對三月廿三日那次。

在此同時，美國三月廿六日宣布，尼米茲級核動力航艦「羅斯福號」在中東地區的部署告一段落，將進入第七艦隊防區。在解放軍演習期間，美國將有羅斯福號、「卡爾文森號」及駐日美軍的「雷根號」三艘航艦，同時部署在亞太地區。美國空軍B-52H戰略轟炸機三月廿九日並從關島飛抵澳洲，與澳洲空軍展開為期一至兩週演習。