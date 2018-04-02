中國雪亮工程 影像監視深入農村

2018-04-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「自由亞洲電台」（Radio Free Asia）報導，中國繼成功打造針對大城市的影像監視系統「天網工程」後，又積極推動以農村為對象的監視系統「雪亮工程」，好讓公安影像監視網二○二○年達到全域覆蓋的目標。除廣設監視攝影機進行監控外，雪亮工程的驚人之處，在於也提供農村民眾透過家中電視與手機連結監看，既發揮「老大哥」式的全民監控效果，還讓所有農民當上「眼睛雪亮」的「抓耙子」，個人隱私蕩然無存。

據報導，雪亮工程打造公共安全影像監控網並進行應用，可視為以城市為主的「天網工程」農村版，乃利用資訊科技建立的農村治安監控網。與天網工程在特定地點安裝監視器、並由控制中心統一監看不同，由廣東企業「美電貝爾」研發的「雪亮工程平台系統」，可讓監視器與農村民眾家裡的電視或手機連結，打造一個全民參與的治安監控平台。農村家家戶戶都能透過電視或手機監控周遭情況，一旦有異便可一鍵報警。換言之，雪亮工程的每個監視鏡頭背後，不只有公安機關人員，還有「眼睛雪亮」的農村居民。

農民可能成為「抓耙子」

根據中國政府二○一五年十一月公布的「十三五規劃」，公共安全視頻監控建設聯網應用，基本上會在二○二○年達到「全域覆蓋、全網共享、全時可用、全成可控」。今年二月公布的「中央一號文件」，則正式宣示推進農村雪亮工程。四川省官方數據顯示，截至去年底，該省已有一四○八七個村完成雪亮工程建設，新設超過四萬個監視器。

雪亮工程號稱以建設平安鄉村為目標，已實施雪亮工程的四川省龍台鎮稻花村村民對官媒「法制日報」大讚，雪亮工程讓他們「晚飯後出門散步不怕家裡遭小偷」。村中幹部更推崇，雪亮工程除了讓當地竊盜事件掛零，還有效杜絕亂倒垃圾等不法行為。

然而，自由亞洲電台引述中國網友說法，指出雪亮工程表面上是用來監視住家是否遭人入侵，但其實公安也能反過來監控民眾在家中的一舉一動，的確是達到「全覆蓋」。匿名中國網友還說，不要說監控，即使在即時通訊軟體「微信」上說幾句對社會不滿的話，都會被警告；手機網路始終被當局監控，他的安徽友人就因此無法出國。