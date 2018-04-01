女記者身陷「野獸叢林」 巴西也颳MeToo

2018-04-01

〔編譯魏國金／綜合報導〕三名受夠了在採訪體育新聞時遭性騷擾的巴西女記者，集結了近六十名收過冒犯訊息、甚至性侵威脅的同業，在三月廿六日發起「讓她工作」（#DeixaElaTrabalhar）運動，並在網路上播出一部由受害記者現身說法，描述在現場報導新聞時遭受訪者親吻、觸摸與吐口水的影片，迄今已經獲逾一百五十萬人瀏覽，超過七十三萬人分享，親身體驗相關遭遇的女記者波爾森（Bibian Bolson）說：「這是巴西非常特殊的一刻，可能類似#MeToo運動。」

在該影片中，波爾森說，她在報導一場足球賽事時，一名男性觀眾對她咆哮，說女人沒有資格報導足球新聞，然後朝她的臉吐口水。在同一場賽事，鏡頭也捕捉到其他男子企圖親吻、觸摸她。

另一名女記者迪崔里（Bruna Dealtry）被拍到遭一名打赤膊的足球粉絲強吻，讓她驚嚇躲開的畫面，她表示：「如今，我感受到許多婦女在體育場、地鐵，甚至走在街上所感覺的無力感。」影片中，一名記者說，「我們只想好好工作」，另一名說，「我們需要尊重」。

波爾森表示，除了性騷擾外，女記者還必須應付其他形式的性別歧視，比如，對其職業升遷的質疑，以及受訪者總是優先接受男記者採訪。記者西凱拉（Mayra Siquiera）推文表示，對於在體壇工作的女性，有些人會說，「她怎會知道這些？顯然她是跟圈內人睡來的」，「她只是想引起注意」。

該運動引發巴西許多運動員的響應，全球女性運動網絡「WiSp Sports」推文說：「我們支持巴西的體育女記者及其反性騷擾的運動。」波爾森說：「這不僅在巴西，在全球也是非常重要的問題。女性必須了解，任何時候她們想要工作就能工作。」她說，在該議題引發關注後，接下來她們將聚焦於處理性騷擾的具體措施，以及改變職場與體育場的文化。