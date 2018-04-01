兩韓融冰 南韓人氣女團赴平壤開唱

2018-04-01

北韓願參加東京奧運

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在南北韓領袖峰會於廿七日登場前夕，南韓藝術團和跆拳道示範團三月卅一日包機直飛平壤，為韓星暌違十三年後再赴北韓獻藝，演出者包括國寶級歌手趙容弼、白智英（本名白智榮）、當紅女團Red Velvet和少女時代成員徐玄等。此外，金正恩近日向國際奧委會主席承諾，北韓不會缺席兩年後的東京奧運和四年後的北京冬奧。

南韓代表團演出定名為「祝願韓朝和平合作的韓方藝術團平壤演出」，副標「春天來了」，凸顯逐漸破冰的兩韓關係。在文化體育觀光部長都鐘煥率領下，連同採訪團等總計逾一九○人，由北韓文化部長朴俊南（Pak Chun-nam，譯音）和牡丹峰樂團團長玄松月親自接風。

都鐘煥表示，此為時隔十三年再有韓星踏上北韓土地公演，將成為兩韓後續合作的動能，他也將與北韓官員進一步討論相關交流。藝術團一日先在東平壤大劇場演出，三日在柳京鄭周永體育館與朝方合演。其中，二○○五年曾在北韓舉行個唱的趙容弼，將帶領專屬樂隊「偉大的誕生」登台；人氣女團Red Velvet將獻唱多首歌曲；少女時代成員徐玄則任主持人。跆拳道示範團一日單獨表演後，二日將與朝方合演，全團預計三日從平壤搭機返韓。

紐約時報分析，由於「韓流」是南韓軍方對北韓採取心理戰的手段，北韓允許被其批評為「墮落資本主義」的南韓藝術團在朝公演，是其策略之一。英國牛津大學公共政策博士候選人、《北韓的隱藏革命》作者白知恩（Jieun Baek，譯音）即說，此舉是北韓「魅力攻勢的一部分」，旨在使其更像一個正常國家。南韓東亞大學國際關係教授姜東灣則說，北韓可能將南韓代表團赴朝當作其成就，對內宣稱公演是為慶祝北韓核武發展。

另外，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），近日赴北韓訪問，三月卅日並與金正恩會談。巴赫表示，金正恩稱二月的南韓平昌冬奧為兩韓和解開啟新的篇章。金還允諾，北韓將派團參與二○二○年東京奧運，及二○二二年北京冬奧。