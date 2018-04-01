兩韓峰會前 美韓動員30萬人軍演

2018-04-01

美F-35B匿蹤戰機 首度參加登陸演習

〔編譯茅毅、記者吳政峰／綜合報導〕因冬奧而延遲舉行的美、韓年度「鷂鷹」聯合軍演訂四月一日展開，美、韓兩軍各動員一．一五萬人、卅萬人，美軍F-35B匿蹤戰鬥機將首度參加登陸演習。值此朝鮮半島情勢緩和之際，軍演是否會引起北韓強烈反應有待觀察。在此同時，聯合國安理會三月卅日無異議通過追加制裁北韓措施，將廿一家海運公司（其中五家設在中國）、十五艘北韓籍船舶、十二艘非北韓籍船舶及台灣籍商人張永源列入黑名單。

「鷂鷹」演習為期四週，僅去年一半時間。美、韓還預定四月廿三日啟動兩週的「關鍵決斷」軍演。由於時機敏感，此次演習決定不納入美國的「戰略資產」，因此將看不到過去三年都出動的美軍航空母艦，演習期間美軍不會派核潛艦造訪南韓港埠，也不會出動戰略轟炸機。

南韓韓聯社報導，今年軍演著重防禦科目，這是因兩韓及美、朝峰會在即，應盡可能避免刺激北韓。「鷂鷹」屬於野戰訓練，今年重點置於一到八日實施的「雙龍」聯合登陸演習，由兩棲突擊艦「黃蜂號」領軍的黃蜂號遠征打擊群，將部署在慶尚北道的浦項港，進行登陸演習，美國海軍將出動黃蜂號搭載的六架F-35B戰機參演。

制裁北韓 聯合國通過最新措施

另一方面，聯合國安理會三月卅日依照第一七一八號決議及後續相關決議案，通過最新制裁北韓措施。美國駐聯合國大使海利指出，這是歷史性制裁，且是指定對象最多的一次，旨在截斷北韓取得石油以及販售煤炭的走私活動，也展現國際團結對北韓維持最大程度施壓。

在最新制裁名單中，我國商人張永源為唯一受到制裁的個人，其百分百持有的境外公司Pro-Gain Group Corporation（註冊地：薩摩亞）及Kingly Won International Co., LTD（註冊地：馬紹爾群島）也一併受到制裁。法務部獲悉後，昨天開會討論，決議依照「資恐防制法」，正式公告實施張永源的金融制裁，張永源及名下兩間公司的動產與不動產均遭到凍結，禁止提領、轉讓、處分，影響極大。

台灣商人張永源 資產全被凍結

張永源是資恐法頒布後，第二個被法務部公告金融制裁的個人，第一個則是高洋漁業公司負責人陳世憲，他被控於去年十月違反國際禁令，偷運石油到北韓。安理會指控張永源「與在第三國運作的北韓掮客合作，助北韓出口煤炭，並有參與其他違反制裁措施的活動前科」，除了凍結其資產外，還對他發出全球旅遊禁令。