加薩示威暴衝 以軍開火17死

2018-04-01

巴人投擲石塊、汽油彈 以軍出動無人機、實彈逼退

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕數萬名不滿遭以色列長年封鎖與要求返回如今已是以國國土的昔日家園的巴勒斯坦人，三月卅日沿著加薩走廊與以色列邊界發動大規模示威，原本以和平靜坐為主的抗議隨即演變為巴人與以軍間的暴力衝突，至少造成十七名巴人死亡與上千人受傷，為自二○一四年以來以巴衝突死傷最嚴重的一天。卅一日衝突仍未平息，再有十五名巴人遭以軍擊傷，以軍並警告，如果衝突持續，將會鎖定加薩的好戰團體進行掃蕩。

以軍警告 續掃蕩好戰團體

包括婦孺在內的三萬名巴人卅日一早就在加薩與以色列約六十五公里長的邊界多處地點聚集並發動遊行，少數抗議人士逼近邊界柵欄區並投擲石塊、汽油彈與燃燒的輪胎，遭以軍以催淚彈與實彈還擊，以軍甚至出動無人機投擲催淚彈，至少造成十七名巴人死亡與超過一千四百人受傷，其中七百多名傷者是實彈所傷，以色列方面則未傳出有人員傷亡。以巴間的衝突還延續到卅一日，以軍對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩走廊的三個據點進行坦克攻擊與戰機空襲。

巴人控以軍不對等武力

巴人卅一日重返鄰近以巴邊界的帳棚區，發動新一波抗議；死於卅日衝突的巴人葬禮吸引數千人出席，不少弔唁者高呼報仇；包括加薩走廊與約旦河西岸佔領區則出現罷工潮。巴人指控以色列使用不對等武力對付抗議人士，人權團體也對以軍以實彈逼退抗議人士提出質疑；巴人自治政府主席阿巴斯宣布卅一日為國殤日，呼籲發動大罷工，並稱以色列得為此衝突負起全責，國際社會應介入與保護巴人。

聯合國籲調查 美表悲痛

聯合國秘書長古特瑞斯已呼籲就衝突進行獨立與透明的調查。美國國務院沒有任何譴責之聲，只說對人命傷亡深感悲痛，呼籲降低緊張。

但以色列表示，以軍卅日僅在必須回擊巴人攻擊時才開火，並稱卅日的事件並非抗議示威，而是有組織的恐怖活動；巴人企圖破壞邊界牆與滲透以色列，甚至開槍攻擊以軍，控制加薩走廊的哈瑪斯是幕後主使。以軍甚至放話，倘若衝突持續將採取更廣泛的軍事行動，暗示鎖定哈瑪斯。以軍和哈瑪斯二○一四年曾在加薩爆發戰爭。

始於卅日的巴人六週抗議在於支持巴人難民：卅日是巴人紀念一九七六年六名無武裝阿拉伯人在抗議中遭以軍殺害的「土地日」，同時也是猶太人逾越節之始；六週抗議預定持續到五月十四日，即美國駐以色列大使館遷址耶路撒冷當天，此外也是以色列建國日，但對因以色列建國而失去家園的巴人而言是浩劫日並發動抗議。