兩公里必殺令！中國測試軍事雷達滅蚊

2018-03-31

〔編譯魏國金／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）統計顯示，全球每年有上百萬人死於蚊媒疾病，超過戰爭罹難者的總和。香港南華早報卅日報導，中國正利用飛彈防禦技術，研發一種高敏銳雷達，可以偵測兩公里外振翅的蚊子，及其種類、性別、飛行速度、方向，甚至是否已進食等訊息，以期作為蚊蟲防治利器。

據信這是首度以雷達偵測蚊子的嘗試。一名研究員說，該儀器原型已在北京理工大學（ＢＩＴ）的國防實驗室進行測試，「我們相當接近讓該技術走出實驗室，並用於拯救性命的階段」。

這項由ＢＩＴ雷達技術研究所所長龍騰主持的計畫，去年獲當局近台幣四億元經費補助。該雷達是透過發射高速脈衝電磁波來運作，當多頻率行進的無線電波觸及蚊子時，便會將蚊子的「個資」彈送回來。雷達可架設在社區屋頂，並用來確定蚊子滋生與聚居地的方位，若該蚊群遷徙，沿途的住家將獲警訊。

研究人員表示，該原型雷達的敏銳度達到空前水準，因為當局允許使用最先進軍用雷達技術，比如，類似使用在最新軍艦的「先進相位陣列天線」。該天線可同時發送不同方向的微波，能快速的偵測飛彈或戰機。此外，也有天線產生多向震盪的無線電波，可提供目標物的詳細資訊，而使研究人員能區別飢餓的吸血雌蚊以及吃花粉的雄蚊。

專家：蚊子比F-22難偵測

哈爾濱工業大學專家冀振元指出，蚊子要比美軍匿蹤戰機F-22更難偵測，他說，「蚊子翅膀與戰機的金屬機翼遠為不同，其結構、形狀與動作亦然。蚊子雷達需要一套全新的運算。」他補充，最大挑戰來自環境，因為蚊子發送的無線電波極度微弱，很容易被噪音掩蓋，「在實驗室運作完美，在野外不盡然如此。」