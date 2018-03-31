暖化失控…撒哈拉沙漠百年擴大10％

2018-03-31

全球最大沙漠

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國馬里蘭大學學者發現，自一九二○年以來，全球最大沙漠─撒哈拉沙漠的面積，已擴大約十％，其中約三分之二出於自然的氣候循環，約三分之一可能歸咎於氣候變遷，這項新的研究廿九日刊登在美國氣象學會（ＡＭＳ）「氣候期刊（Journal of Climate）」網路版上，首度以長達近一世紀的時間，估算該沙漠的範圍，並認為全球其他沙漠可能同樣正在擴大，恐對經濟和人類的生活造成嚴重後果。

沙漠一般定義為年平均降雨量低的地帶，通常每年僅降雨一百毫米或更少。科學家分析了全非洲自一九二○至二○一三年記錄的降雨量資料數據，發現盤據在非洲大陸北部的撒哈拉沙漠，九十三年來增約十％，尤其夏季擴大的幅度最明顯，若是以一九二○年夏天與二○一三年夏天時該沙漠的面積做比較，增幅達十六％。

馬里蘭大學大氣與海洋科學教授、本論文作者之一的尼堅（Sumant Nigam）指出，該研究顯示，人類導致的氣候變遷以及諸如海洋表面溫度週期性冷暖異常變化的「大西洋多年代振盪（ＡＭＯ）」等自然氣候循環，使撒哈拉沙漠愈來愈大，擴大的地區隨著季節變化，該沙漠南、北部的變化也明顯不同。

赤道附近受熱上升的氣流上升至對流層後，分別朝南、北極方向移動，即「哈德里環流圈（Hadley circulation）」，尼堅表示，哈德里環流圈使沙漠通常出現在亞熱帶地區，氣候變遷很可能擴大這種環流圈，導致亞熱帶的沙漠往北移，至於撒哈拉沙漠為何也逐漸向南方蔓延，則顯示除了令該沙漠向北方擴張的哈德里環流圈外，還有ＡＭＯ等其他機制也在作用。