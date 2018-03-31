中國ＶＰＮ禁令明上路 外商憂網路封鎖升級

2018-03-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球民眾在中國要上「臉書」等當地禁用網站的必備招數─利用虛擬私人網路（ＶＰＮ）等技術「翻牆」，自今年一月中國政府正式展開整頓後，清理工作終在卅一日到期。自四月一日起，中國可能對未獲授權的ＶＰＮ展開封鎖，讓中國審查網路言論的「防火長城」更固若金湯，在中國的外商將面臨經商有形、無形成本一併遽增的考驗。

不能翻牆！全面封鎖未授權ＶＰＮ

長久以來，中國境內的網友為了「翻牆」，對ＶＰＮ皆耳熟能詳；至於當地外國企業，因工時系統、檔案資料、電子郵件也多透過網路運作，於中國境外架設自家ＶＰＮ更是家常便飯。

不過，中國政府去年就表示，要用ＶＰＮ得經政府同意，亦即只能透過三家國營電信公司提供的專門線路，而非沿用無牌軟體。此令一出，民間便宜ＶＰＮ頓時無法立足；部分外國駐中國首都北京大使館和公司去年底開始出現通訊問題，歐洲聯盟因此致信中國抗議。

上海美國商會會長季瑞達（Kenneth Jarrett）警告，面對中國網路新政，外國企業與員工恐首當其衝，尤其是需要「谷歌分析」（Google分析）、「谷歌學術搜尋」（Google Scholar）等海外平台的公司，皆恐面臨工作效率降低的困擾，徒添經商的不便性。中國歐盟商會主席何墨池（Mats Harborn）也指出，此舉「不只損害中國把自己描述為創新社會的努力，也影響到整體生產力」。

部份專家樂觀認為中國會選擇性執法，對多數外國公司特別寬容。但部分外商已決定妥協，五百人的大企業原本一年五千美元通信帳單恐增為一．四倍。

中國工業和信息化部則駁斥外界疑慮，保證「和你們生意相關的資訊是看不到的」。

不過，監督中國「防火長城」封鎖狀況的非營利組織「GreatFire」指出，新規旨在剷除廉價ＶＰＮ供應者，但「絕對」有助中國政府控制言論，眾人只能「任由中國擺佈」。