以牙還牙！ 俄驅逐23國外交官

2018-03-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯外交部廿九、卅日針對西方廿七國集體驅逐俄國逾一百五十名外交人員展開反報復，宣布驅逐廿三個國家的外交官員，包括六十名美國外交官，並且關閉美國駐聖彼得堡總領事館，預計驅逐總人數會與俄國遭驅逐外交官員人數相當。莫斯科的以牙還牙回應，也使俄國與西方關係再陷冷戰後新冰點。

關閉美駐聖彼得堡總領事館

俄羅斯外長拉夫羅夫指出，俄國將對西方國家驅逐同等數量的外交官以作報復；美英兩國以「殘忍施壓」強迫其盟邦「追隨反俄路線」，俄國今次驅逐是對此作出回應；莫斯科已要求與「禁止化學武器組織」（ＯＰＣＷ）秘書長進行會議，針對前俄國間諜斯克里帕爾父女中毒案進行討論。斯克里帕爾父女於本月四日在英國索爾茲伯里市遭神經毒劑攻擊，六十六歲的斯克里帕爾目前仍狀況危急，但他三十三歲女兒尤莉亞已經脫險。

拉夫羅夫廿九日宣布之時，美國駐俄大使洪博培被召喚到場，接受俄方的驅逐通知。洪博培早前曾對俄國ＲＢＫ電視台表示，美國可能也會凍結俄國資產，俄國外交部警告，若美國繼續對俄國大使館及領事館採取「敵意行動」，俄方將進一步祭出反制行動。

俄國要求美國五十八名駐莫斯科大使館外交官、二名駐葉卡捷琳堡領事館外交官於四月五日前離開，美國駐聖彼得堡總領事館需於本月三十一日前搬離。紐約時報指出，俄國已超出等量報復原則，美國本週下令關閉俄國駐西雅圖總領事館，但該館規模及重要性皆不及美國駐聖彼得堡總領事館。

除了針對美國，俄國外交部三十日還召喚法國、德國、義大利、波蘭、克羅埃西亞、比利時、烏克蘭、瑞典、奧地利及捷克等西方國家駐俄使館人員，下令驅逐相關國家外交官。俄國外交部給予英國一個月期眼，將其駐莫斯科外交代表團數量，減至與俄國駐英外交代表團的同等規模。

對此，美國國務院發言人諾爾特回應說，俄國不應擺出受害者姿態，唯一受害者是正在英國住院治療的斯克里帕爾父女，美方將保留回應權利。