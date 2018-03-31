密檔解密》平壤1987年倡議 兩韓組聯邦中立國

2018-03-31

傳習近平7月出訪北韓 中國即將解除南韓制裁令

〔編譯茅毅／綜合報導〕在朝鮮半島緊張情勢明顯舒緩，傳出中國國家主席習近平將於七月訪問北韓，同時中國也即將解除對南韓的相關制裁之際，南韓外交部卅日公布一批解密外交檔案，當中記載平壤一九八七年曾透過蘇聯領導人戈巴契夫，向美國總統雷根提議，南、北韓兵力均裁減到十萬以下，再合組成一支「民族軍」，兩韓並共組聯邦共和國，宣布中立、寫入憲法，做為東、西方冷戰的緩衝區。

透過前蘇聯領導人戈巴契夫 轉交美國

該文件載明，蘇共中央總書記戈巴契夫受平壤之託，於一九八七年十二月九日訪問白宮時，把此一提案轉交給雷根，除前述內容外，還包括所有核武和外國軍隊皆撤離朝鮮半島、兩韓締結互不侵犯協定、兩韓以簽署和平協定取代一九五三年簽署的韓戰停戰協定，以及兩韓廢除與美國、中國等第三國簽訂的全部條約與協定。

平壤雖遞橄欖枝 同年卻啟動核反應爐

時任南韓駐美大使的金瓊元指稱，戈巴契夫只是單純代為轉交，並未表達蘇聯立場或附帶說明，雷根亦未做出任何表態。但在平壤貌似遞出橄欖枝的同時，其實仍未放棄其核武研發計畫，北韓在平安北道寧邊郡興建的核反應爐，恰好於八七年開始運轉，所生產的武器級鈽，每年足以製造一至兩枚核彈。

另據南韓韓聯社卅日報導，南韓總統府青瓦台核心人士表示，廿九日兩韓高層級會談中，南韓代表提議兩韓峰會時可討論實現朝鮮半島無核化、建立永久和平機制與大幅改善雙邊關係等三項議題，北韓代表都未提出任何異議。不過，北韓黨、官媒並未報導廿九日達成協議的兩韓峰會確切時間及地點，南韓統一部則說，這可能出於北韓內部考量或另有隱情。

韓聯社指出，美國強硬派人士主張，北韓應採取「利比亞模式」，完全放棄大規模毀滅性武器，換取國際間解除制裁，惟該高官認為，北韓核武問題迄今已廿五年，短期內難以輕易解決，需循序漸進。

北韓中央電視台廿九日以卅五分鐘的紀錄片形式，由國寶級主播李春姬旁白，報導領導人金正恩這次中國行。總部設在香港的人權組織「中國人權民運信息中心」卅日則指稱，消息人士透露，金正恩當面邀請習近平「於方便的時間點」來訪，習接受邀約，時間定為七月廿六日，隔天正是韓戰停戰六十五週年。

南韓總統文在寅卅日接見習近平的特使、中共中央政治局委員楊潔篪，楊向文簡報習、金峰會結果，也表示北京高度重視文對相關議題的關切，近期內將有具體結果。

韓聯社報導，這意味北京即將解除報復部署薩德的制裁措施，中方可能取消赴南韓旅遊的禁令、部分遭勒令停業的南韓「樂天超市」中國分店恢復營業、瀋陽「樂天城」重新開工，以及中國消費者購買內建韓廠電池的電動車，可重獲政府補助。