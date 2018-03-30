委內瑞拉監獄暴動大火 68死

2018-03-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕委內瑞拉卡拉沃沃州（Carabobo）警察總部拘留所廿八日黎明前竄出惡火，官方晚間公告六十八人死亡，卻未提失事原因，也沒提供罹難者名單；心急如焚的家屬聚在警局外等待消息，一度試圖衝入拘留所，卻遭警方以催淚瓦斯驅離，再次引爆委國惡名昭彰的獄政問題。

事發地點位於委國首都卡拉卡斯以西一六○公里的卡拉沃沃州首府瓦倫西亞（Valencia），但官方未說明出事細節，最初甚至「出於對家屬的尊重」而不給死亡人數。直至廿八日晚間，委內瑞拉檢察總長沙柏（Tarek William Saab）透過推特表示，六十八名死者多為被拘留的嫌犯，但有兩人是在總部過夜卻受到波及的女性，已指派四名檢察官調查全案。

監督委國獄政的非營利團體「自由之窗」（Una Ventana a la Libertad）則引用初步資訊，還原事發現場：嫌犯企圖越獄，先焚燒床墊，再偷取一名獄警槍枝並射傷其腿部，不料火勢蔓延，一發不可收拾。搜救人員試圖破牆救人，但為時已晚。死者不是被活活燒死，就是被濃煙嗆死。

這些被拘留人尚未定罪，本來準備移往看守所，等待進一步審判或釋放。委國獄政問題為人權團體的重點關注議題，不僅人滿為患，當地囚犯也常透過收賄的獄卒或控制監獄的犯罪集團來取得武器和毒品。由於管理不當，委國人口最多的蘇利亞州（Zulia）一九九四年就曾發生監獄大火，當時燒死逾百位受刑人。去年八月，南部的亞馬遜州也發生三十七人死亡的監獄暴動事件。