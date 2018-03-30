川普內閣又異動…白宮御醫 出掌退伍軍人部

2018-03-30

〔編譯張沛元／綜合廿八、九日外電報導〕本月已接連撤換國務卿、中央情報局長、白宮國家安全顧問與白宮首席經濟顧問等要職的美國總統川普，廿八日再度宣布重大人事異動，退伍軍人事務部長舒爾金（David Shulkin）一如預期遭解職，但接替人選並非原本盛傳的能源部長裴利（Rick Perry），而是出身軍旅的現任白宮醫生傑克森（Ronny L. Jackson）。

川普在推特上宣布提名官拜海軍少將的傑克森出任部長，並感謝舒爾金此前為國家與退伍軍人所做的服務。舒爾金是川普政府極少數留任的前朝遺老，二○一五年在歐巴馬總統任內出任該部副部長，川普上台後升任部長，但他的去職肇因捲入濫用公帑爭議—華郵去年九月踢爆，舒爾金去年七月前往歐洲開會花了十二萬兩千美元（約台幣三百五十五萬），但近半數時間是陪老婆觀光購物。此外，舒爾金也因為不願與川普在退伍軍人醫療照護民營化議題上合作而遭詬病。

新部長傑克森 曾讚川普「基因超棒」

五十歲的傑克森是在今年一月宣布川普體檢結果時大讚川普健康情況「極佳」、基因超棒後，迅速成為川普身邊紅人，但身為職業海軍軍官的傑克森並無帶領大型政府組織的經驗，上任後還要面對這個高達三十六萬人、規模僅次國防部的第二大部會的基礎建設老舊與醫療照護制度缺乏效率等挑戰。與退伍軍人權益有關的政治行動團體兼非營利組織VoteVets就擔心傑克森尚未準備好，呼籲國會在傑克森的任命聽證時，要直截了當問傑克森打算如何帶領退伍軍人事務部。

數名白宮助理也承認，傑克森缺乏行政經驗，但對川普而言，私人關係顯然更重於經歷。參議院退伍軍人事務委員會主席艾薩克森則表示，需多了解傑克森。