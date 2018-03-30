神學士槍擊近6年…20歲瑪拉拉首返巴基斯坦

2018-03-30

倡女性受教權 15歲遭刺殺倖存

〔編譯陳正健／綜合報導〕諾貝爾獎史上最年輕得主、女權鬥士瑪拉拉廿九日重返祖國巴基斯坦，其行程保密，受到警力嚴密戒備保護。這是她六年前因提倡女性受教育權利，慘遭伊斯蘭激進組織「神學士」成員開槍射中腦部重傷，出國救治後首度回國。在巴國總理阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）於總理辦公室辦的歡迎儀式上，瑪拉拉激動落淚，表示她一直夢想能在毫無恐懼情況下重回母國。

17歲獲諾貝爾和平獎

現年廿歲的瑪拉拉隨父母抵達首都伊斯蘭城，車隊近十五輛車，其中多輛載有重裝警力。巴國官員指出，瑪拉拉預計進行四天訪問，行程不公開。瑪拉拉發表簡短演說，強調將繼續提倡女孩受教權活動，呼籲巴國人在醫療及教育等議題團結。瑪拉拉不時以手拭淚，強調能夠和平、沒有任何恐懼地回到巴基斯坦一直是夢想，她對所有人心懷感激，「我從來沒有想過離開」。

阿巴西稱讚瑪拉拉對提倡女孩受教權的角色與犧牲，強調巴國已消滅恐怖主義，歡迎她回家。巴國也對瑪拉拉普遍給予讚揚，給她「巴國之女」、「國家之光」等各種封號；家鄉民眾也稱讚她是「勇氣象徵」、「她戰勝恐懼的黑暗力量」。不過，包括部份伊斯蘭教強硬派教士等保守派人士，對瑪拉拉仍十分反感，指責她是西方喉舌，陰謀煽動異端，導致母國蒙羞；還有人質疑她的槍擊案根本是造假。

瑪拉拉自十一歲開始匿名為英國廣播公司撰寫部落格，描述自己在神學士統治下的生活，同時倡導巴國女孩受教權。她十五歲那年乘坐校車時慘遭「神學士」行刺重傷。瑪拉拉隨後前往英國伯明罕市接受治療，於當地完成學業。她在二○一四年十七歲時榮獲諾貝爾和平獎，於去年進入牛津大學就讀。