南北韓峰會 4.27板門店舉行

2018-03-30

日本也力促6月「安金會」

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓廿九日在板門店再次舉行高層級會談，敲定南韓總統文在寅和北韓領袖金正恩四月廿七日在板門店的南韓轄區「和平之家」，舉行兩韓史上第三次高峰會。雙方將在下月四日召開工作會議，針對禮賓、警衛、新聞發佈等細節進行磋商。南韓韓聯社報導，「文金會」討論的議題將聚焦朝鮮半島非核化、舒緩軍事緊張、建立永久和平機制等，但不會設限。另據日本「朝日新聞」報導，日本與北韓的高峰會也可能在六月初登場。

北韓領導人首次赴南韓

以南韓統一部部長趙明均為首的代表團，廿九日與北韓「祖國和平統一委員會」委員長李善權率領的代表團，商定文金會日期，目前暫訂一天。據報導，文在寅的特使團三月初訪問平壤時，兩韓已就四月份在和平之家舉行文金會達成共識。一旦成真，將是繼二○○○年南韓前總統金大中與金正恩之父金正日、○七年南韓前總統盧武鉉與金正日會面以來，第三次兩韓峰會，惟有別於前兩次均在平壤舉行，此次北韓領導人將首次移駕南韓轄境。

白宮：對川金會審慎樂觀

在此同時，針對紐約時報報導北韓寧邊原子能研究中心的輕水反應爐可能已展開測試，南韓外交部發言人魯圭德表示，正密切注意事態發展。

在美國總統川普和金正恩擬於五月舉行的「川金會」方面，白宮新聞祕書桑德絲廿八日表示，白宮對此持「審慎樂觀」態度；中國國家主席習近平與金正恩的「習金會」，正是對北韓最大程度施壓行動奏效的好跡象。不過，華盛頓郵報廿八日引述消息人士報導，當中國突然公布習金會消息時，川普政府顯然慌了手腳，官員就中方此舉是否對美方目標有利看法分歧，最後才定調最大施壓行動發揮效果的官方說法。

據報導，川金會的地點和議題等細節均未定案，候選名單包括和平之家、北京，或與美國和北韓都有邦交的瑞士等國家。但川普政府高官認為，由於北京存在「間諜活動的重大風險」，白宮不太可能接受。

美國有線電視新聞網分析，文金會對文在寅的挑戰，在於川普的不可預測、難以捉摸和南韓國內的支持。他去年接受專訪時曾說，希望留給後世「建構兩韓和平關係」的形象；儘管他對北韓的策略常被拿來與金大中和盧武鉉的「陽光政策」相提並論，實際上卻有所不同。他雖支持與平壤交往，但也支持川普對北韓核試與飛彈計畫採取強硬路線，這或許是他的「新陽光政策」。

朝日新聞則引述北韓消息人士及北韓勞動黨內部政治思想教育資料報導，日本政府正透過「在日本朝鮮人總聯合會」（Chongryon），向平壤試探日本首相安倍晉三與金正恩的「安金會」可能性，時間可能在六月初。